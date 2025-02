Exodus startet im Jahr 2026

HQ

Während es in diesem Jahr viele Spiele gibt, auf die man sich freuen kann, gibt es bereits einige aufregende Titel, die für 2026 geplant sind. Exodus, das von BioWare-Veteranen bei Archetype Entertainment stammt, hat jetzt ein Veröffentlichungsfenster, und es ist 2026.

Die Muttergesellschaft von Archetype, Hasbro, hat über ihren CEO Chris Cocks bestätigt, dass das Spiel nächstes Jahr auf den Markt kommen wird. "Wir investieren seit über sieben Jahren in Videospiele, durch unser Portfolio von über einem Dutzend Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien in Verbindung mit 100+ Lizenzpartnerschaften", sagte er in einem kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht. "Ich freue mich darauf, unser erstes Projekt, Exodus, der Welt zu präsentieren, wenn wir es 2026 starten."

Wir haben Trailer für Exodus gesehen, einschließlich Ausschnitten aus der Geschichte, um uns in das Universum einzuführen, aber hoffentlich werden wir bald etwas substanzielleres Gameplay aus dem Titel sehen, das es uns ermöglicht, auf den Hype-Zug ins Jahr 2026 aufzuspringen.