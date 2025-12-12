Exodus offenbart sein Veröffentlichungsfenster, und es ist etwas später, als manche gehofft hatten

HQ

Das kommende RPG von Archetype Entertainment Exodus scheint genau den Hit zu bieten, den Mass Effect-Fans brauchen, nachdem es in letzter Zeit keine raumfahrenden Rollenspiel-Abenteuer gab. Wenn du jedoch gehofft hast, sie in den nächsten 12 Monaten sehen zu können, hast du vielleicht Pech gehabt.

Der neue Exodus Trailer zeigt die Erzählung von Matthew McConaughey, der im Spiel als Mentor unseres Protagonisten fungieren wird. Wir bekamen auch einen guten Einblick in viele Aliens, menschliche Begleiter, veränderte Bären und mehr im Spiel.

Exodus wird, wie wir dachten, kein Veröffentlichungsfenster für 2026 einhalten, sondern stattdessen Anfang 2027 erscheinen. Das bedeutet, es vermeidet das ohnehin schon aussichtlich volle Jahr, aber es wird auch erst in über ein Jahr oder mehr in unserer Hand sein.