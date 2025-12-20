Exodus hat keine generative KI in seiner Entwicklung verwendet, bestätigt Archetype-Mitbegründer

HQ

KI und der Einsatz generativer KI in Spielen werden zunehmend zu einem heißen Thema, aber eine kommende Veröffentlichung, die keine Pläne hat, die Technologie in ihrer Entwicklung einzusetzen, ist Exodus. Obwohl die Spielwelt unglaubliche Technologien bietet, möchte Archetype Entertainment menschliche Talente nutzen, um sie zum Leben zu erwecken.

Zumindest laut Mitbegründer Chad Robertson, der mit Eurogamer über den Einsatz von KI im Spiel sprach. Zunächst bestätigte er, dass Matthew McConaugheys Sprachlinien vollständig von ihm persönlich aufgenommen wurden. "Alles, was in Exodus – zu 100 Prozent von dem, was in Exodus ist, ist maßgeschneiderte VO-Aufnahme nur für uns", sagte er. "Er hat einen völlig eigenen Vertrag mit Elevenlabs ausgearbeitet, der zufällig eines der bekanntesten AI-Sprachgenerierungstools ist, das von anderen Videospielfirmen genutzt wird. So dass die Leute seine Stimme in nicht maßgeschneiderten VO-Sessions auf eine andere Weise einsetzen konnten."

"Was das Spiel betrifft, haben wir nicht vor, generative KI für irgendwelche Elemente einzusetzen", fuhr er fort. "Aber wir behalten uns das Recht vor, das zu ändern, wenn es nötig ist, damit das Spiel die Qualität erreicht, die wir brauchen, oder den Zeitplan oder das Budget, das wir brauchen. Aber im Moment ist das nicht unser Plan."

Exodus ist derzeit für eine Veröffentlichung Anfang 2027 geplant. Im Moment gibt es keine Pläne, dass Archetype KI verwendet, aber vielleicht kann die Technologie in zukünftigen Projekten Unterstützung bieten, solange sie die Entwickler nicht beeinträchtigt.