Exodus Gameplay-Vorschau: Sci-Fi-RPGs zurück in den emotionalen Kern bringen

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Menschen dazu zu bringen, sich für deine Welt, deine Charaktere und die Entscheidungen zu interessieren, die sie treffen, um beides zu beeinflussen, ist eine knifflige Angelegenheit. Nur die Besten können dich dazu bringen, das Spiel zu pausieren, den Controller wegzulegen und die Hände vor das Gesicht zu pressen, während du gezwungen bist, eine scheinbar unmögliche Entscheidung zu treffen. Zum Glück für Exodus haben die Leute, die an dem Spiel arbeiten, jahrzehntelange Erfahrung darin, ähnliche Entscheidungen zu treffen, in einigen der besten RPGs, die wir je gesehen haben. Die Ambition mit dem Spiel ist in gewisser Weise einfach, zumindest nach dem, was wir in einer Präsentation unter der Leitung von Game Director Chris King gehört haben. Es soll uns zurückversetzen in eine Zeit, in der emotionale Wirkung im Mittelpunkt jedes Teils eines RPGs stand. Ich sage einfach, weil es in einem Satz zusammengefasst werden kann, aber dieses Ziel wird schwer umzusetzen sein, genau wie früher.

Das Urteil über Exodus Erreichen seiner Ziele ist noch unklar, denn das werden wir erst im nächsten Jahr, wenn das Spiel erscheint, sicher wissen, und wir konnten es aus einer 20-minütigen Gameplay-Demo, die von King gesprochen wurde, sicherlich nicht herausfinden. Die Demo war zurückhaltend, daher müssen Gedanken zum Spielgefühl oder wie befriedigend es auf den Sticks ist, auf einen anderen Tag warten. Dies war eine detailliertere Einführung in das Spiel, während sich in der Vergangenheit die meisten Teaser Exodus ' ausschließlich auf die Hintergrundgeschichte der Welt konzentrierten, in der wir leben werden.

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Wie du vielleicht schon weißt, spielen wir in Exodus als Jun Aslan, einen Charakter, der je nach Vorliebe männlich oder weiblich sein kann. Von der weiblichen Jun haben wir im offiziellen Material kaum etwas gesehen, was gelinde gesagt interessant ist. Es ist unbekannt, wie sehr man den Spielercharakter anpassen kann, ob er in dieser Hinsicht wie Commander Shepard ist oder nicht. Als Sohn/Tochter eines berühmten Entdeckers trägt Jun von Geburt an die Verantwortung auf ihren Schultern, und diese Last wird noch schwerer, als sie beauftragt werden, ein zusammengewürfeltes Team durch die Galaxie zu führen, um ihren Heimatplaneten Lidon vor einer Fäulnis zu retten, die die Technologie verschlingen könnte, die den Planeten bewohnbar macht. Schöne, klare Einsätze, die uns einen Anker in der Handlung geben, an den wir bei Entscheidungen immer zurückdenken können.

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Entscheidungen kommen in allen Formen und Größen in Exodus. Im Großen und Ganzen scheinen sie um die Version des Paragon/Renegade- oder Lichtseite/Dunklen Seite-Systems dieses Spiels herum geformt zu sein. Du spielst entweder als gutmütiger Paladin oder als schurkender Unsterblicher. Diese Begriffe lassen etwas mehr Interpretationsfreiheit als die genannten Systeme, und wir hoffen, dass sie nicht nur auf gute und böse Entscheidungen hinauslaufen. Es gibt auch Entscheidungen, die deine Beziehungen zu deinen Begleitern beeinflussen, wie wir ein Genehmigungssystem oben links auf dem Bildschirm erschienen sahen, nachdem Jun beschlossen hatte, eine Gruppe potenziell böser Wissenschaftler nicht durch eine Luftschleuse zu sprengen. Es ist vergleichbar mit dem, was man sieht, wenn ein Charakter eine Entscheidung in Baldur's Gate III billigt oder nicht. Auch hier ist es schwer auf den ersten Blick zu sagen, wie komplex diese Systeme sind, aber sie sind vorhanden und verleihen den Teammitgliedern eine zusätzliche Ebene der Immersion und emotionalen Bindung, die man im Laufe des Spiels kennenlernen und möglicherweise eine Romanze eingehen wird. Es ist jedoch erwähnenswert, dass man den empfindungsfähigen Oktopus-Begleiter Salt nicht umwerben kann. Warum sich überhaupt die Mühe machen?

Wie in Mass Effect werden wir unseren Gefährten immer näher kommen, egal ob wir während unserer Durchläufe in Exodus romantisch mit ihnen verbunden sind oder nicht. Die Begleiter sind vielfältig, und es ist ein einzigartiges Merkmal, dass sie nicht alle im Kampf helfen können, nur weil sie in die Geschichte des Spiels einsteigen. Dein erwachter Wolfsgefährte Houston und Matthew McConaugheys Figur C.C. Orlev zum Beispiel scheinen nichts anderes als weise Worte und gelegentlich ein Upgrade zu geben. Was ich zumindest über die menschlichen Begleiter sagen kann, ist, dass viele von ihnen an der Grenze zu diesem unheimlichen, überrealistischen Gefühl leben, das man heutzutage bei AAA-Spielen bekommt, die ihre Menschen menschlicher aussehen lassen wollen als je zuvor. Es gibt wirklich beeindruckende Grafiken in Exodus, besonders beim Modellieren. Die Animationen an den Mündern für Dialoge sind sehr stark, aber ich befürchte, dass einige Designs auf der Suche nach Realismus ins Unheimliche springen.

Spielerisch war es etwas schwierig, die Kernschleife von Exodus zu identifizieren. Während der Demo wurde nicht klar gemacht, wie viel Zeit wir an Bord unseres Schiffs verbringen würden, in der Hub-Welt von Persepolis (sehr stark die Zitadelle dieses Spiels) und wie oft wir gegen Feinde kämpfen würden. Aber wir haben all diese Dinge einzeln betrachtet, und besonders der Kampf scheint eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Sci-Fi-RPGs zu sein. Es gibt einen großartigen und willkommenen Fokus auf Stealth, sodass wir mehr tun können, als nur zwischen Schrotflinten, Gewehren und Pistolen zu wechseln, während wir verschiedene Aliens niedermähen. Ich hoffe auf einen kompletten Nahkampf-Build zum Start, da Archetype gesagt hat, dass es über die Fertigkeitenbäume zahlreiche Build-Optionen gibt. Die Gefährten machen sich im Kampf bemerkbar, und wir können ihnen den Befehl geben, bestimmte Fähigkeiten auf Feinde einzusetzen. Das könnte sie für kurze Zeit betäuben, großen Splash-Schaden verursachen oder einen anderen Vorteil im Kampf bringen. Es könnte nur als unterstützender Teil eines RPGs wie dieses gesehen werden, aber Exodus ' Kämpfe wirken spaßig und spektakulär genug, um dich zwischen den filmischen Setpieces zu interessieren.

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Die Karten bestehen nicht nur aus Korridoren, die zu verschiedenen Schießabschnitten führen, da wir unsere speziellen Traveller-Fähigkeiten nutzen können, um Brücken zu bauen und Kisten zum Klettern zu bauen, und später in der Geschichte werden wir einen Handschuh aufrüsten, der uns Zugang zu noch mehr Fortbewegungsmöglichkeiten verschafft. Hoffentlich bedeutet das nicht nur, dass wir auf Planeten viele Geheimnisse zu entdecken haben, sondern auch einen Grund haben, Orte nach der Hauptkampagne wieder zu besuchen.

Vieles von Exodus sieht aus wie ein aufgerüstetes Mass Effect, wobei die meisten freundlichen Aliens durch erwachte Tiere ersetzt wurden. Es hat mich dazu gebracht, die Originaltrilogie noch einmal durchzuspielen, nur beim Anschauen, aber wenn es etwas gibt, das sie wirklich von ihrer Inspiration unterscheidet, dann ist es die Zeitdilatationsmechanik. Das ist kein konstanter, dynamischer Faktor im Gameplay, aber in entscheidenden Momenten der Geschichte müssen wir entscheiden, wie viel Zeit wir verlieren und mit wem wir sie verbringen. Da Exodus ' Version der fernen Zukunft zeigt, dass Zeit in verschiedenen Bereichen des Weltraums unterschiedlich funktioniert, könnten einige Stunden auf einem Planeten Jahre oder sogar Jahrzehnte an einem anderen Ort bedeuten. Es mag manche enttäuschen zu hören, dass Exodus sich nicht dafür entscheidet, dies ständig als Grund zur Sorge zu machen, aber die Entscheidung, die Zeitdilatation auf wenige zentrale Momente zu konzentrieren, scheint viel wirkungsvoller zu sein, wenn sie auftaucht, und dass sie echte Folgen für dich, deine Gefährten, haben kann. und die Welt.

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Je mehr ich von Exodus sehe, desto begeisterter bin ich von seinen hohen Ambitionen, aber ich mache mir auch Sorgen, ob es ihnen gerecht werden kann. Es reicht nicht aus, dass Exodus nur eine Rückkehr des Mass Effect-ähnlichen Sci-Fi-RPGs ist, denn wir haben jetzt andere Konkurrenten, die in diesen Bereich eintreten. Es reicht nicht aus, wenn die Geschichte schwach ist, wie Dragon Age: The Veilguard bewiesen hat, keinen guten Kampf zu haben. Chris King sagte, dass Exodus das Projekt ist, auf das er seit über einem Jahrzehnt wartet, und es fühlt sich definitiv so an, als läge diese Last auf den Schultern. Es sollte nicht an einem Spiel liegen, das die Zukunft eines Genres unterstützt, aber bei Exodus fühlt es sich sehr wohl so an.