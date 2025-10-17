Exodus Entwickler sprechen in neuem Q&A-Video über Mass Effect-Inspirationen, Gameplay-Stile und mehr

HQ

Während Sci-Fi-Action-RPG-Fans vielleicht schon seit einiger Zeit hungrig sind, scheint es, als könnten wir schon bald richtig gut essen. Sowohl Exodus als auch The Expanse: Osiris Reborn scheinen den Juckreiz von Mass Effect zu lösen, und ein neues Entwickler-Q&A-Video aus dem Vorgänger hat uns einige dringend benötigte Einblicke in wichtige Details gegeben.

Chad Robertson, Mitbegründer und General Manager des Studios Archetype Entertainment, und Game Director Chris King sprachen in dem Video, das ihr euch unten ansehen könnt, ausführlich über die Inspirationen des Spiels, Stealth-Systeme, die Vielfalt der Gegner und vieles mehr. Wir werden nicht auf alle Details eingehen, aber wie zu erwarten, tragen die Entwickler ihr Herz auf der Zunge, wenn es um Inspirationen geht, und verraten Mass Effect als eine wichtige Quelle. Aber sie haben sich auch Spiele wie Metroid Prime und die Horizon-Serie angesehen, um sich von Kämpfen, Erkundungen und Rätseln inspirieren zu lassen.

Wir haben auch die Bestätigung erhalten, dass Exodus jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden kann, und wenn ihr auf die Store-Seite des Spiels geht, könnt ihr euch eine Vielzahl neuer Screenshots und Schlüsselgrafiken ansehen. Weitere Enthüllungen sind für später im Jahr geplant, und vielleicht können wir endlich ein festes Veröffentlichungsdatum für dieses aufregende RPG sehen. Die Game Awards könnten genau der perfekte Ort für eine solche Ankündigung sein.