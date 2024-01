Exodus enthüllt neue Screenshots, Story-Details und mehr

HQ

Bei den Game Awards im letzten Monat betrat Matthew McConaughey die Bühne, um Exodus zu enthüllen, eine Art Mass Effect-artiges, erzählerisches Sci-Fi-Abenteuer, in dem wir uns mit einigen ausgearbeiteten Gefährten unseren eigenen Weg durch die Galaxie bahnen werden.

Einige neue Einblicke in Exodus wurden uns durch eine neue Menge kurzer Videos gegeben, die online gepostet wurden (siehe die Playlist hier). Archetype Entertainment, der Entwickler hinter dem Spiel, hat über die Details der Wissenschaft gesprochen, die in dieser Science-Fiction steckt, die Bedeutung der Wahl des Spielers und seiner Gefährten.

Natürlich gibt es auch die Figur, die Matthew McConaughey spielen wird. Anscheinend wird er eher eine Mentor-Figur sein, die den Spieler anleitet, wenn er seine Entscheidungen trifft und seine Geschichte gestaltet.

Was das Setting betrifft, so finden unsere Abenteuer im Omega Centauri Cluster statt, wo die Menschen ganz unten in der Nahrungskette stehen. Es soll von Dune und Interstellar inspiriert sein, was seinen geerdeten und realistischen Ansatz angeht.

Freust du dich auf Exodus ?