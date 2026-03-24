Exodus enthüllt neue Geschichte und Details zu den Kampfbegleitern

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Seit seiner Enthüllung wird Exodus stark mit den Mass Effect-Spielen verglichen. Das ergibt in vielerlei Hinsicht Sinn. Das Team hinter dem Spiel hat bei BioWare gearbeitet, und es ist ein Sci-Fi-RPG, bei dem du mit einem zusammengewürfelten Team von Begleitern zu den Sternen aufbrichst. Es gibt jedoch einige große Unterschiede, und es scheint, als könnte eine Aufteilung zwischen Story- und Kampfgefährten einer davon sein.

Von der Website Exodus ' sehen wir, dass wir einige Enthüllungen zu Charakterdesigns und Biografien einiger der Begleiter des Spiels erhalten haben. Wie oben erwähnt, scheint Exodus die Begleiter zwischen denen aufzuteilen, die man auf eine Mission mitnimmt, und denen, die hauptsächlich Teil der Crew sind, um der Geschichte zu dienen.

Tom Vargas, Elise Charroux, Salt der Oktopus, Phaedra und Suliman bilden unsere Kampfgefährten. Tom, Phaedra und Suliman scheinen ziemlich einfache Kleidung zu tragen, also hoffen wir, dass wir sie im Laufe der Zeit in coole Rüstungen und Raumanzüge stylen können. Salt the Octopus ist perfekt, wie er ist, und ich werde ihn überall hinnehmen. Ansonsten besteht die Angst, dass einige dieser Typen vielleicht ein bisschen... Einfach?

Die Begleiter der Geschichte sind etwas geheimnisvoller. Wir kennen C.C. Orlev und Emrys, aber die übrigen haben ihre Namen und Biografien geschwärzt. Einer von ihnen sieht aber sehr ähnlich wie ein Wolf, also können wir vorerst einen vierbeinigen Freund von unserer Wunschliste streichen.