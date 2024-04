Exodus enthält viele außerirdische Spezies, von denen einige unsere Begleiter sein können

HQ

Exodus ist ein Spiel, das noch weitgehend geheimnisumwittert ist. Die meisten von uns kennen es als das Ding von Ex-BioWare-Entwicklern, in dem Matthew McConaughey vorkommt. Wir erhalten jedoch einige weitere Informationen über das kommende Sci-Fi-RPG, dank eines Q&A, das die Entwickler kürzlich hochgeladen haben.

Von Details über die berühmte Figur des Matthew McConaughey - die anscheinend für die Geschichte von entscheidender Bedeutung sein wird - bis hin zu weiteren Informationen über die Vielfalt, die wir in der weiteren Galaxie sehen können, scheint Exodus das Mass Effect-förmige Loch zu füllen, das wir seit so vielen Jahren in unseren Herzen haben.

Die Zeitdilatation ist ein zentraler Bestandteil der Erzählung, wenn du also den Weltraum erkundest und viele außerirdische Kreaturen triffst, kannst du auch einige von ihnen auf deine langen Reisen mitnehmen. "Im Laufe der Jahrzehnte in Exodus wird es definitiv neue Charaktere im Spiel geben, aber es gibt auch einen Kern, der euch während der gesamten Reise begleiten wird", sagte Executive Producer Chad Robertson.

"Das ist uns sehr wichtig, denn wir wollen emotionale Verbindungen zu euren Gefährten, euren Lieben und anderen Hauptcharakteren im Spiel aufbauen. Ihr werdet also sehen, wie sie sich mit euch entwickeln, denn einige von ihnen werden euch auf euren Reisen begleiten, und andere werden zu Hause bleiben. Letztendlich gibt es diesen Kern, den man immer wieder sehen und mit dem man tiefe, grundlegende Beziehungen aufbauen wird, zusätzlich zu den neuen, die man sehen wird, wenn man nach Hause zurückkehrt und in anderen Aspekten des Spiels."

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster für Exodus, aber es befindet sich in der Entwicklung für PC, PS5 und Xbox Series X/S.