Exodus dich noch schlechter fühlen lassen als Mass Effect, weil du keine Begleiter mitnimmst

Da Exodus Entwickler Archetype Entertainment aus vielen Mass-Effect-Veteranen besteht, können wir sicher sein, dass Begleiter eine große Rolle in der Geschichte und im Gameplay des Spiels spielen werden. Wie in BioWares Weltraum-Opern-RPGs wählst du bei jeder Mission Begleiter, die du mitnimmst, aber im Gegensatz zu diesen Spielen entspannen sich deine zurückgebliebenen Begleiter nicht einfach auf deinem Heimatschiff.

Wie der narrative Regisseur Drew Karpyshyn GamesRadar+ in einem kürzlichen Interview sagte, spielt die Zeitdilatationsmechanik eine große Rolle bei deinen Begleitern in Exodus. "Manchmal muss man schwierige Entscheidungen treffen", erklärte er. "Die Menschen, die zurückbleiben, wenn du auf eine Mission gehst, sind von Zeitdilatation betroffen."

In Exodus beeinflusst Zeitdilatation die Welt ähnlich wie jener Planet aus Interstellar. Ein paar Tage können für deinen Charakter vergehen, aber zu Hause sind Jahrzehnte vergangen, was zu "manchmal herzzerreißend, manchmal furchteinflößend" Folgen führt, wenn du zu deinem Schiff zurückkehrst.

Also, selbst wenn es einen Begleiter gibt, der nicht dein Favorit ist, solltest du vielleicht versuchen, ihn mitzunehmen, damit er nicht ins hohe Alter vergeht, während du weg bist. Was die Funktionen des Begleiters betrifft, erklärte Archetype-Mitbegründer Chad Robertson, dass sie "auf verschiedene Dinge ausgerichtet sein werden, von denen wir glauben, dass die Spieler Freude daran haben würden."

Exodus startet Anfang 2027.