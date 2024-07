Anfangs habe ich nicht verstanden, warum die Schöpfer von iRacing und der Indie-Entwickler Orontes Games volle vier Jahre gebraucht haben, um eine spielbare Version von Exocross (die ursprünglich unter dem Arbeitsnamen "Drag" bekannt war) bis zu ihrem heutigen Veröffentlichungsdatum zu zeigen. Aber jetzt sehe ich, ich habe begriffen, worum es hier gegangen ist. Die Qualität ist gesunken. Was Orontes Games entwickelt hat, ist höchstwahrscheinlich die physikalische Basis, auf der iRacing 2 basieren wird, und das nimmt offensichtlich viel Zeit in Anspruch. Exocross basiert auf einer proprietären Spiel-Engine, bei der alle vier Räder physisch simuliert werden, unabhängig voneinander, ebenso wie alle vier einzelnen Stoßdämpfer, und dazu kommt auch der Chassis-Flex, an den sich nur extrem wenige Rennsimulatoren jemals herangewagt haben, um zu emulieren, was mit einem echten Auto unter hoher Last passiert.

Exocross ist ein seltsames Produkt, vielleicht sogar eines der widersprüchlichsten Spiele, die ich seit Jahren ausprobiert habe. Im Grunde handelt es sich um einen Arcade-Racer im Stil von Mario Kart, Motorstorm oder Flatout, bei dem du eine Art Mondbuggy auf einem fremden Planeten fährst und mit allen Mitteln gegen eine Reihe anderer Autos auf Strecken gewinnen musst, die aussehen, als wären sie von Wreckfest gerissen worden. Es geht darum, auf Schotterstraßen so schnell wie möglich zu fahren, deine Gegner zu überholen und ständig ans Limit zu gehen, egal wie die Straße vor dir aussieht. Arcade-Rennen, schlicht und einfach. Der springende Punkt für mich ist, dass der Fokus der Entwickler immer auf realistischer und detaillierter Offroad-Physik lag, die dem "Spaßfaktor" des Spiels irgendwie im Weg steht. Exocross fühlt sich daher langsam an und es fehlt das Gefühl von Geschwindigkeit, Spannung, Explosivität und Adrenalin, das die besten Spiele des Genres immer bieten.

Ein weiterer Aspekt, der für mich nicht wirklich funktioniert, ist, dass Exocross eine viel zu realistische Ästhetik hat, um zum Arcade-Racing-Setup zu passen, und es fehlt ihm an Fantasie, Verspieltheit und Farbe - was ziemlich schnell ziemlich langweilig wird. Die Entwickler hätten das Design mit etwas aufpeppen sollen, das nicht nur wie eine große, graubraune Kiesgrube aussieht und vor allem die Strecken mit Dingen wie Zuschauern, Häusern oder anderen Gebäuden verziert, um ein besseres Gefühl für die Geschwindigkeit zu erzeugen. Exocross (im Dezember 2020 im Early Access veröffentlicht und jetzt in einer 100% fertigen Form veröffentlicht) fühlt sich eher wie ein Physik-Prototyp als ein vollwertiges Rennspiel an, wenn du mich fragst, und die Tatsache, dass es 34 Pfund kostet, ist schwer zu verdauen.

Es gibt keinen wirklichen Karrieremodus, dem Multiplayer-Teil fehlt es an Abwechslung und Immersion, und die Rennen sind oft sehr eintönig. Die vier (nur vier!) Strecken sind langweilig und es fehlen interessante oder originelle Elemente, und ich finde die künstliche Intelligenz der gegnerischen Autos bestenfalls schlecht. Die Physik des Autos ist eindeutig beeindruckend und ich glaube fest daran, dass iRacing in Zukunft in der Lage sein wird, wirklich beeindruckende Dinge aus diesem System herauszuholen, vor allem, wenn man bedenkt, wie realistisch sich das Chassis bewegt. Allerdings, so wie es aussieht, Exocross ist es kein sehr lustiges Spiel.