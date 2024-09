Exoborne Vorschau: Möglicherweise eines der wichtigsten Spiele des nächsten Jahres

HQ

In der Welt der Videospiele ist es nicht ungewöhnlich, dass ein spektakulärer Trailer die Erwartungen der Spieler weckt, nur um dann hinter dem Endprodukt zurückzubleiben. Beispiele wie Cyberpunk 2077 und Watch Dogs erinnern uns daran, dass Versprechen manchmal nicht eingehalten oder gebrochen werden.

Erstaunliche Filmsequenzen, fesselnde Welten und das Versprechen von Gameplay-Revolutionen haben mehr als einen Spieler enttäuscht zurückgelassen, als sich nach dem Warten herausstellte, dass das Spiel von technischen Problemen geplagt wurde oder einfach nicht seiner ursprünglichen Vision entsprach. In diesem Zusammenhang präsentiert sich Exoborne, der neue Titel von Sharkmob, als ambitionierter Einstieg in das Genre der Extraktions-Shooter. Wenn du hier bist, hast du wahrscheinlich schon einige der spektakulären Trailer oder Gameplay-Aufnahmen des Spiels gesehen.

Während der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, sowohl mit dem Executive Producer als auch mit dem CMCO von Sharkmob zu sprechen, die eine Präsentation hielten, die ich zusammen mit einem italienischen Journalisten aus erster Hand miterleben durfte. Als Extraktionsspiel mit Mechaniken, die an Titel wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown erinnern, entwickelt sich Exoborne zu einer der am meisten erwarteten Veröffentlichungen des kommenden Jahres in diesem Genre. Inmitten all der Aufregung gibt es meiner Meinung nach zwei offene Fragen, die Antworten verdienen: Wird dieses Spiel in der Lage sein, seine Versprechen zu halten? Und steht uns ein weiterer Fall von Enttäuschung bevor? Hier ist, was wir herausgefunden haben.

Um besser zu verstehen, was Exoborne bietet, müssen wir mit seiner Kernprämisse beginnen: einem taktischen Extraktions-Shooter, der in einer postapokalyptischen offenen Welt spielt.

Die Spieler tauchen ein in die verwüsteten Vereinigten Staaten, die nicht nur von feindlichen Fraktionen und Ressourcenknappheit verwüstet werden, sondern auch von der unerbittlichen Wut der Natur. Dies ist kein typisches zerstörtes Stadtbild. Es ist eine dynamische Umgebung, in der die Natur selbst eine Hauptrolle spielt, mit Tornados, Gewittern und extremen Wetterphänomenen, die den Verlauf eines Spiels in Sekundenschnelle verändern können.

Einer der wichtigsten Punkte, die Exoborne von anderen Extraktionsshootern abheben, ist das Engagement für eine wirklich lebendige und gefährliche Umgebung. Während der Präsentation wurde betont, wie Wetterphänomene wie Tornados oder Stürme den Verlauf eines Spiels drastisch verändern können. Es wurde klar, dass kein Spiel dem anderen gleicht. Jeder Vorstoß in die verwüsteten Vereinigten Staaten wird anders sein, nicht nur aufgrund der Entscheidungen der feindlichen Spieler, sondern auch aufgrund unvorhersehbarer Umweltveränderungen.

Wetterbedingungen sind nicht nur visuelle Verzierungen, sondern wirken sich direkt auf die Spieldynamik aus und bringen unvorhersehbare Elemente und unerwartete Gefahren mit sich.

Dies fügt eine zusätzliche Spannungsebene hinzu, die ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Titeln des Genres sein könnte. In Escape from Tarkov weiß der Spieler immer, was ihn erwartet: Andere Spieler sind die Hauptbedrohung. In Exoborne kann die Natur selbst Ihre Pläne gefährden und eine sehr interessante Ebene der Unvorhersehbarkeit hinzufügen.

Das ist der Punkt, an dem Exoborne meiner Meinung nach von anderen großen, aber unerfüllten Versprechen wie Cyberpunk 2077 abweichen könnte. Im Gegensatz zu den Titeln, die lebendige Welten versprachen, sich aber in vielerlei Hinsicht als statisch oder mit minimaler sinnvoller Interaktion herausstellten, scheint Sharkmob auf eine Umgebung zu setzen, die wirklich auf Spieleraktionen und Wetteränderungen reagiert. Diese Art von dynamischem Design ist eine der Säulen, die verhindern könnten, dass Exoborne in die gleichen Fallstricke geraten.

Das Exo-Rig-System in Exoborne ist ein weiteres herausragendes Merkmal, dank seines Fokus auf Vertikalität und Anpassung. Diese Rigs verbessern nicht nur die Mobilität der Spieler, sondern sind auch grundlegend in die Kampfstrategie integriert. Von der Verwendung von Enterhaken, um Gebäude zu erklimmen, bis hin zum Sprung aus großer Höhe, ohne Schaden zu nehmen. Sharkmob hat eine breite Palette von Anpassungsoptionen für diese Rigs versprochen, die es den Spielern ermöglichen, ihren Spielstil an ihre Vorlieben anzupassen.

Du beginnst mit einem Basis-Rig und kannst es im Laufe des Spiels aufrüsten. Von Rigs, die auf Geschwindigkeit und Agilität ausgelegt sind, bis hin zu schwereren, die massiven Strafen standhalten und verheerende Schläge austeilen sollen, scheint die Vielseitigkeit der Anpassungsoptionen eine Stärke des Spiels zu sein. Es ist ein System, das an die Klassen von The Division erinnert, bei denen Spezialisierungen und Builds entscheidend waren, um die Herausforderungen des Endspiels zu meistern, und es scheint, dass Exoborne dieser Philosophie folgt und es den Spielern ermöglicht, sich in ihren Matches einzigartig zu fühlen.

Diese Anpassung erstreckt sich auch auf Waffen und Ausrüstungsmodule, die aus Ressourcen hergestellt werden können, die die Spieler bei jedem Überfall extrahieren können. Wie bei jedem Extraktionsspiel ist das Risiko inhärent: Wenn du während einer Mission stirbst, verlierst du alles. Diese "Alles-oder-Nichts"-Mechanik erzeugt das intensive Adrenalin, das das Genre definiert, und hier wird es durch unvorhersehbare Naturkräfte und feindliche Spieler verstärkt.

Sharkmob hat klargestellt, dass Exoborne kein Spiel für schwache Nerven sein wird. Das Extraktionssystem ist, wie bei anderen Titeln des Genres, der Kern des Spiels. Aber hier ist der Punkt, an dem Exoborne hervorsticht: Es geht nicht nur darum, vor anderen Spielern oder KI-gesteuerten Feinden zu fliehen, sondern auch durch die Bedrohungen zu navigieren, die von der Umgebung selbst ausgehen. Gewitter können deine Feinde, aber auch dich ausschalten, und Tornados sind nicht nur ein visuelles Spektakel, sondern können die Karte mitten im Spiel komplett neu konfigurieren.

Exoborne konzentriert sich also stark auf die Balance zwischen Risiko und Ertrag. Es geht nicht nur ums Überleben, sondern auch darum, den Nutzen jedes Überfalls zu maximieren. Lohnt es sich, einen Sturm zu riskieren, um einen mit Ressourcen gefüllten Vorrat zu plündern? Oder ist es besser, sich zurückzuziehen und zu leben, um einen weiteren Tag zu kämpfen? Diese ständigen Entscheidungen sorgen dafür, dass sich jedes Match einzigartig anfühlt und die Spieler nervös bleiben.

Im Vergleich zu Titeln wie Escape from Tarkov, bei denen Realismus und Spannung im Vordergrund stehen, scheint Exoborne ein filmischeres und dynamischeres Erlebnis zu bieten, ohne dabei an strategischer Tiefe einzubüßen. Es ist eine schwierige Balance, aber wenn Sharkmob alles so hinbekommt, wie wir es in der Präsentation gesehen haben, könnten wir es mit einem Extraktions-Shooter zu tun haben, der einen neuen Standard für das Genre setzt.

Und das war's für heute: Exoborne ist nicht nur ein weiterer Extraktions-Shooter; Es basiert auf Vertikalität, Unvorhersehbarkeit der Umgebung und tiefgreifenden Anpassungsmöglichkeiten, um ein Erlebnis zu bieten, das, wenn es sein volles Potenzial ausschöpft, wirklich bahnbrechend sein könnte.

Wird es das Schicksal von Cyberpunk 2077 oder Watch Dogs wiederholen? Wie gesagt, wir haben es nicht direkt ausprobieren können. Aber alles deutet darauf hin, dass dies nicht der Fall sein wird. Es besteht zwar immer das Risiko, dass der Ehrgeiz die Realität übersteigt, aber der innovative Ansatz von Exoborne und die Aufmerksamkeit für das Design und die Mechanik der Welt deuten darauf hin, dass dieser Titel diese Vergleiche übertreffen könnte. Wenn Sharkmob die technischen Aspekte verfeinern und ein solides Erlebnis bieten kann, könnte Exoborne eines der wichtigsten Spiele des nächsten Jahres werden, und eines, das Fans von Extraktions-Shootern nicht verpassen sollten.