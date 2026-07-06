Lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen. Ich liebe Rallye; Ich habe so ziemlich alles gespielt, seit Colin McRae auf die PlayStation kam, und ich stand sogar selbst auf dem Startgrid in der schwedischen Esports-Meisterschaft für Dirt Rally. Ich belegte einen bescheidenen 55. Platz von 365 Teilnehmern, hauptsächlich weil ich keine Zeit hatte, die Stufen zu üben, aber das sagt etwas über das Niveau aus, an dem ich urteile. Als ich also den Exo Rally Championship startete, tat ich das Erste, was jeder Rallye-Nerd tut: Ich versuchte, das Lenkrad anzuschließen. Es dauerte einen halben Moment, bis ihm klar wurde, dass es nicht funktionieren würde. Dieses Spiel ist für einen Controller konzipiert, bei dem der linke Stick lenkt und der rechte die Triebwerke bedient, um das Auto in der Luft auszubalancieren. Mein erster, leicht ketzerischer Gedanke war, dass sich ein Rallyespiel ohne Lenkrad nicht wirklich wie Rallye anfühlt. Aber das liegt daran, dass es im Kern kein Rallye-Spiel ist.

Hinter dem Spiel steht das australische Dreierstudio Exbleative, angeführt von Jay Weston, der zuvor das vom Indie gefeierte Exo One entwickelt hat, mit Future Friends Games als Publisher und Unity unter der Motorhaube. Es wird als "brutal realistischer Simulator " vermarktet, bei dem man mit RCS-Triebwerken ausgestattete Rover zwischen Wegpunkten auf prozedural generierten Routen fährt. Schon das Wort "Wegpunkte" verrät, was es wirklich ist. Mit seiner Dual-Stick-Steuerung erinnert es mich eher an ein Motocross-Spiel als an ein Rallyespiel: Man folgt keiner markierten Route, sondern bewegt sich von Tor zu Tor und liest das Gelände dazwischen selbst. Denk an Dakar, denk an die frühen MX-Spiele.

Die Atmosphäre ist perfekt. Vor jedem Rennen fährt man zur Startlinie, führt einen Systemcheck durch und wartet auf das Okay der Crew, bevor die Drohnen herunterzählen und einen weiterschicken. Es ist ein kleines Detail, aber das ganze Ritual zeigt, dass jemand darüber nachgedacht hat. Zwischen den Events sprechen dein Teamchef und der Renningenieur über Funk mit dir, was an Metal Gear Solid und Snakes Codec erinnert. Und der Ingenieur ist nicht nur Faszination, denn auf bestimmten Levels warnt das Team dich vor Meteoriten, die auf dem Boden einschlagen, inklusive ihrer Positionen und einem Countdown-Timer, da ein Aufprall lebenswichtige Teile zerstören und dich aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Ein Gespräch vor dem Rennen mit deinem Teammanager vor dem Start, was mich an Metal Gear Solid erinnert.

Hier habe ich meinen großen Fehler gemacht, als ich das Spiel zum ersten Mal ausprobiert habe. Das einzige Fahrzeug, das du von Anfang an hast, ist ein leichtes, frontgetriebenes UTV mit 255 PS, das träge, stabil und alles andere als lebendig ist, und in meiner Naivität dachte ich, das sei alles, was das Spiel zu bieten hat. Das stimmt nicht. Der UTV ist ein bewusstes Einsteigerfahrzeug, das Ihnen beibringen soll, wie man das Fahrzeug mit Gaspedal und Bremse vorwärts bewegt, ohne die Luftfederung zu überkorrigieren. Ein kurioses Merkmal ist, dass er trotz seiner FF-Bezeichnung auf den Hinterrädern aufbricht und eindeutig rückwärts driftet, was gegen die technischen Daten verstößt.

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Den Rest der Fahrzeuge schaltest du einfach durch das Abschließen der Fahrschule frei, wo du die Manöver jedes Fahrzeugs lernst. Wenn du ein Event oder eine Rallye gewinnst, bekommst du absolut nichts zurück, da es kein Upgrade-System und keine Varianten zum Bauen gibt. Gut oder schlecht? Darauf komme ich noch einmal zurück. Der EXO4 ist ein Allradmotor mit etwas über tausend PS, der sich wie ein klassisches WRC-Auto anfühlt, komplett mit Kippventil, Turbo-Sound und deutlich mehr Lebensdauer in den Kurven. Das Spitzenmodell ist der EXO6, eine leichte 6WD-Maschine, die sich wie ein Traum steuert. Mit etwa 925 PS pro Tonne hat er mehr als das Doppelte des Leistungs-Gewichts-Verhältnisses des EXO4. Jetzt reden wir. Sie ist schnell, lebendig und macht Spaß beim Fahren, und vor allem hast du Zugang zu der gesamten Bandbreite an luftgestützten Waffen.

Dann gibt es noch das MINING, den Monster-Dumper, der sich schon in der Fahrschule wie ein Gimmick anfühlte. Lass es nicht sein. Sechs Tonnen und ein Radstand von fast acht Metern, keine Lufttanks und ein Erlebnis wie ein schlechtes Monstertruck-Spiel: Es ist zerbrechlich, langsam, kopflastig und neigt zum Überschlagen. Kleine Steine, eher wie Kies, reichen aus, um ihn zu durchbohren, und die Größe des Planeten fühlt sich plötzlich falsch an, besonders wenn man auf dem Rücken landet, da man wie ein Käfer daliegt und eine Kombo auf dem Steuerkreuz eingeben muss, im Stil von Helldivers 2, um eine Rettung mit Zeitstrafe anzufordern. Nicht für mich.

Als ich den EXO6 zum Lavaplaneten Fusang bringe, fügt sich alles zusammen. Man hört das Auto brutzeln, während man über die Lava fährt, Asche tropft vom Himmel und versperrt die Sicht, und hin und wieder fliegen Steine und Trümmer von den Vulkanen herum, was ein zusätzliches Auge auf das ist. Hier, mit einem Fahrzeug, das vorwärts, rückwärts und seitlich in der Luft drehen kann – und nicht nur wie zuvor hoch, runter und rollen – kann man das Auto in fast alles schicken und den Tag in letzter Sekunde retten. Es ist verdammt schwer, aber so lohnend, wenn es klappt. Dafür wurde das Spiel gemacht, und jetzt bin ich beeindruckt.

Die Vielfalt zwischen den Planeten macht wirklich einen Unterschied. Es regnet und es gibt Nebel, die Hitze ist drückend, Lava und Meteoriten stellen eine Gefahr dar, und Asche verringert die Sicht. Die Strecken spielen frei mit Höhenunterschieden und unterschiedlichen Oberflächen, was dir dieses Rallye-Gefühl vermittelt, das Gelände zu lesen und sich ständig anzupassen.

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Die Fahrschule bereitet dich darauf vor, das Raumschiff des Spiels zu steuern (zu manövrieren).

Und dann kommt der Kater. Ich habe zu früh über die Luftversorgung gesprochen, da ich gehofft hatte, die größeren Autos wären großzügig mit dem Triebwerk, aber man kann nur jede vierte Stufe betanken statt jede andere. Also musst du dich noch mehr zurückhalten, als ich gedacht hatte, und deine Crewmitglieder drängen dich ständig, Treibstoff zu sparen und ihn nur im Notfall zu verwenden. Das ist ein Mechanismus, bei dem der Entwickler eindeutig bleiben möchte, und sicher, das Ultra-Torque Wheels-System mildert das, indem es die Pitch-Steuerung allein über Gas und Bremsen ermöglicht (beschleunigen und die Nase steigt, bremsen und es taucht), was Luft spart. Aber das Kernproblem bleibt bestehen.

Meiner ehrlichen Meinung nach hätte der Rest von leichter verfügbarer Luft profitiert. Das ist ein großer Teil dessen, was das Spiel spaßig macht, und der Titel wird umso schwerer und weniger verzeihend, je weiter man kommt. Die Weltföderation der Asketen und Sadomasochisten wird es zweifellos genau so loben, wie es ist, aber ein gewöhnlicher, armer Spieler mit einer Aufmerksamkeitsspanne von dreißig Sekunden möchte vielleicht keine fünfzehn Neustarts machen, nur um die erste Strecke zu überwinden. Etwas mehr Kraftstoff für die Gaseinstellungen und häufigere Boxenstopps hätten gereicht.

Der Hauptmechanismus ist Schaden und Reparatur, nicht Rückspulen. Es gibt keinen Rückspul wie in Forza, denn wenn du abstürzt, musst du mit den Konsequenzen leben, und auf höheren Schwierigkeitsgraden kannst du die Rallye nicht einmal neu starten. Deshalb nenne ich es das Dark Souls der Rennspiele, bei dem man jedes Mal, wenn man es versucht, das Risiko gegen die Belohnung abwägen muss. Mein Rat ist, Neustarts einzuschalten, weil du in der Lage sein musst, zu grinden, um deine eigene Referenzbank aufzubauen. Der Schwierigkeitsgrad von 94 Prozent ist ein echter Sweet Spot: genau das richtige Gleichgewicht, um hart zu arbeiten und Risiken für einen Podiumsplatz einzugehen.

Das Streckendesign ist solide. Jede Stufe hat acht Ereignisse und der Fortschritt ist logisch; Die ersten paar sind kinderleicht, während die späteren fünf bis zehn Neustarts erfordern, um die richtigen Linien zu finden. Ein lustiges Detail ist, dass die Strecken Lehnungen verwenden, was bedeutet, dass das Gelände in die Biegung hineinfällt. Am schlimmsten sind die ansteigenden Kurven, weil selbst die schwereren Autos sich wie ein Boot anfühlen, das hundert Jahre braucht, um zu drehen. Ich bin allerdings hin- und hergerissen wegen des Aufbaus. Die Einstellungen sind enorm, aber je mehr ich vom Standard wegspiele, desto schlimmer wird es. Wenn man die Fahrhöhe erhöht, verschiebt sich der Schwerpunkt so sehr, dass das Auto umkippen will, und während einer Mond-Herausforderung habe ich das Auto tatsächlich abgesenkt, damit ich überhaupt lenken konnte, woraufhin die kaum vorhandene Schwerkraft mich mehrere Dutzend Meter in die Luft katapultierte und die Federung den Grund durchbrach. Der Standard ist ganz einfach ein ausgewogenes Sweet Spot, und auf dem Papier gibt es mehr Simulator-Tiefe, als sich in der Praxis intuitiv anfühlt.

Hier liegt die große Frage des Spiels. Was macht man dann, wenn man alle Rallyes abgeschlossen hat? Es gibt vier Fahrzeuge, keine Varianten, keine Upgrades und keinerlei Upgrade-System. Kein Dopaminrausch, der dich anlockt. In gewisser Weise ist es tatsächlich erfrischend, da man nie gezwungen ist, langweilige Aufgaben zu erledigen, nur um das zu genießen, was man gesucht hat, aber es bedeutet auch, dass das Einzige, was einen fesselt, die Freude am Fahren selbst ist. Der Mehrspielermodus hilft nur begrenzt: Soweit ich das beurteilen kann, muss man sich mit Freunden zusammentun, denen das Spiel gehört, da es kein Matchmaking gibt. Man kann gute Online-Zeiten jagen und im Stage-Editor Strecken bauen, um sie mit Freunden zu teilen, aber es gibt keinen langfristigen Reiz.

Hier haben wir das spaßigste Auto des Spiels (EXO6), das kurz vor dem Start zur Inspektion gefahren wird.

Der Klang ist unterdurchschnittlich. Die Motorengeräusche sind nicht beeindruckend: Der UTV und MINING geben mir diesen Nervenkitzel nicht, der EXO4 hat mit seinem Dumpventil und Turbo etwas Charakter, und der EXO6 klingt einwandfrei, wie ein schneller, aber verdächtig umweltfreundlicher Rennwagen. Das kommt von einem Typen, der früher Motorgeräusche auf den CDs gehört hat, die von Motorradmagazinen verteilt wurden, also weiß ich, wie Charaktere klingen sollten, und das ist flach. Die robotische Stimme der Crew übernimmt GPS und Fahrzeugstatus, ruft meist Entfernungen, Schäden und niedrige Kraftstoffwerte aus, während die Musik in den Menüs und vor den Rennen umso atmosphärischer ist.

Die Grafik ist völlig in Ordnung. Die Strecken sind zwar nicht gerade lebhaft, aber sie erfüllen ihren Zweck mit guter Abwechslung, und die Autos bewegen sich so, dass sie Vertrauen stärken und ein Gefühl von physikalischer Simulation vermitteln.

Und dann gibt es noch den nerdigen Teil. Es als echten Simulator zu bezeichnen, ist etwas weit hergeholt, wenn ein frontgetriebenes Auto auf den Hinterrädern aufbricht und das Standard-Setup die einzige Möglichkeit ist, ein Überschlagen zu vermeiden. Es ist ein bisschen wie Bowling mit Lane Guards: Solange du das Gleichgewicht nicht störst, läuft es gut, aber die Freiheit ist eine Illusion. Übrigens wurde ich im Spiel Juha Koski getauft, und nein, das Studio ist nicht finnisch, es hat seinen Sitz in Adelaide, aber es ist eine schöne Anspielung auf Rallys "Flying Finns".

Nun zur sachlichen Frage, die ich klären wollte: Kann ein Verbrennungsmotor auf einem fremden Planeten ohne Sauerstoff fahren? Die Antwort ist nein. Ein Standard-Verbrennungsmotor benötigt Sauerstoff als Oxidator, und auf dem Mond – wo das Spiel selbst angibt, dass die Luftdichte null ist – gibt es keinen atmosphärischen Sauerstoff zum Verbrennen. Er müsste seinen eigenen Oxidator wie eine Rakete tragen, nur um sich fortzubewegen, und im Vakuum breitet sich sowieso kein Schall nach außen aus. Das Spiel dämpft zugegebenermaßen den Motor auf dem Mond (eine nette kleine Anspielung), aber das Grollen ist immer noch da. Für einen Titel, der sich selbst brutal realistisch nennt, ist das ein winziger kleiner Makel mit einem Funkeln in den Augen.

Ich bin wirklich beeindruckt, dass ein dreiköpfiges Studio es geschafft hat, dieses gesamte Paket zu einer originellen und innovativen Rallye-Version zusammenzustellen. Im Gameplay zeigt es sich wirklich: das Fahrgefühl und die Mechaniken, die das Spiel besonders in EXO4 und EXO6 aufwerten. Ihr größter Fehler, so wie ich es sehe, ist, die spaßigsten Werkzeuge hinter einer geizigen Kraftstoffanzeige zu verstecken und sie als Notfallausrüstung darzustellen. Hier gibt es noch ein weiteres Level zu erreichen, aber das Spiel schafft es nicht ganz.

Der Wert liegt fast ausschließlich im Spielerlebnis, da der Wiederspielwert schwach ist. Wenn du ein paar Euro übrig hast und Lust hast, etwas Einzigartiges auszuprobieren, wie eine Eintagsfliege, die mit etwas Glück vielleicht eine Woche überlebt, dann ist das hier das richtige Spiel für dich. Wenn du langfristig etwas suchst, woran du dich festhalten kannst, ist das wahrscheinlich nicht das Richtige. Das Einzige, was seine Lebensdauer verlängern könnte, wäre, wenn sich rund um das Spiel eine Esports-Szene entwickeln würde, aber ich halte das für unwahrscheinlich. Zugegeben, es gibt ein Lenkrad und eine Ego-Perspektive, aber beides ist zu unpraktisch, um eine Wettkampfszene zu unterstützen: Die Steuerung der Triebwerke mit dem Lenkrad ist schon eine Leistung für sich; Die Ego-Perspektive ist die falsche, wenn das Auto einen dreifachen Salto macht und man versucht, die Landung zu retten, und vor allem fährt man so langsamer.

Ein Planet, der zu einem hitzigen Temperament führen kann.

Fußnote: Diese Rezension basiert auf der Version, die ich bis Mitte Juni gespielt habe. Seit der Testphase hat das Spiel zwei Updates erhalten (15. und 25. Juni), die mehrere meiner Bedenken adressieren, darunter überarbeitete Fahrzeuggeräusche und neue UTV-Motorengeräusche, einen neuen Online-Rallye-Browser mit Filtern zum Finden von Rennen sowie die Möglichkeit, Regeln wie Neustarts unabhängig vom Schwierigkeitsgrad anzupassen. Ich habe diese Updates nicht getestet, daher spiegelt diese Rezension das Spiel so wider, wie es vorher war.