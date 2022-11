Exklusivtitel für Shuhei Yoshida: Final Fantasy und Dragon Quest haben das Schicksal der PlayStation verändert

HQ

PlayStation-Legende Shuhei Yoshida war am Wochenende in Bilbao, um einige Fragen zu beantworten, bevor sie den BIG Conference Honorary Award erhielt, und Gamereactor war auf der Veranstaltung sowie offizieller Medienpartner, um über jede Entwicklung zu berichten, einschließlich mehrerer Interviews, die in den kommenden Tagen auf unserer Titelseite erscheinen werden.

Yoshida sprach über seine Anfänge bei Sony und einige Jahre später auch in der Computer Entertainment Abteilung, und er teilte sogar seine Gedanken über PS VR2 auf Anfrage von Gamereactor, aber zuerst wollen wir seine Worte über einen Wendepunkt für das Unternehmen noch einmal festhalten.

Erste Verhandlungen, um mehr Spiele auf das System zu bringen, waren nicht sehr hoffnungsvoll. Die Maschine war kaum ein Konzept und mit dem Generationswechsel versuchte jeder Schauspieler zu verstehen, "wie Echtzeit-3D-Grafiken funktionieren". Yoshida erinnerte sich dann daran, dass die erste große Errungenschaft die legendäre "Dinosaurier-Demo" für die PSX war, mit der "wir große und kleine Unternehmen besuchten, um sie davon zu überzeugen, dass das, was wir taten, real war".

"Komm zurück, wenn du eine Million PSX verkauft hast"

Traditionell so verwandt mit Spielhallen wie Sega, war Namco laut der japanischen Exekutive einer der Großen, die die Idee wirklich verstanden und unterstützt haben, während andere fragten: "Wo sind die Sprites oder der Hintergrund? Oder gab zu, dass es gut aussah, aber es war einfach nicht das Genre, an das sie gewöhnt waren. Viele waren ziemlich skeptisch. Schließlich versuchen und scheitern viele in Videospielen." Yoshida gibt sogar zu, dass "ein Publisher uns bei unserem Besuch sagte: 'Komm zurück, wenn du eine Million Stück PlayStation verkauft hast'. Und das wurde intern unser Ziel. Und tatsächlich hat die Marketingabteilung sogar einen TV-Spot erstellt, in dem stand: "Wir werden eine Million Einheiten verkaufen" als Slogan. Und wir haben es geschafft (lacht). Und wir gingen zurück zum Verlag."

Aber es war kein einfacher oder sofortiger Erfolg in ihrer Heimat, obwohl "wenn Sie etwas über Ken Kutaragi wissen, ist Kens Vision riesig! (lacht)". Mit dem PSX bereits auf dem Markt, als sie ihr zweites Jahr auf dem Markt feierten, "hatte Sega Saturn ein wirklich starkes zweites Weihnachten (dank Virtua Fighter 2 und einem weiteren Blockbuster). Wir hatten kein starkes Lineup, also hatten wir in Japan Probleme. Aber zum Glück hatten wir in den USA und Europa zusätzliche starke Titel, so dass der Start dort wirklich gut verlief. Aber die Dinge änderten sich, als wir - ich war in der Abteilung für Beziehungen zu Drittanbietern und wir halfen, SquareSoft zu überzeugen ... Zu dieser Zeit waren SquareSoft und Enix getrennte Unternehmen, und Square hatte das Final Fantasy-Franchise und Enix hatte das Dragon Quest-Franchise, und diese beiden RPGs sind die größten IPs in Japan. Und, wissen Sie, sie sprachen hinter den Kulissen [Dinge], die ich nicht sagen kann, aber beide haben sich verpflichtet, ihre neuen Spiele auf PlayStation zu bringen. Und das hat das Glück für uns total verändert. Und endlich hatten wir die Spiele, die wir brauchten, um PlayStation erfolgreich zu machen."

Der Rest, genau wie Shuhei Yoshida selbst, ist die lebendige Geschichte von PlayStation.