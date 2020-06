Exklusives Eröffnungsspiel in eFootball PES EURO 2020

Das Data Pack 7 wird eFootball PES 2020 morgen mit der digitalen Europameisterschaft erweitern und Konami wollte den Lesern von Gamereactor exklusiv einen kleinen Einblick in den Inhalt der UEFA EURO 2020 geben. Besitzer des Spiels können das Content-Update kostenlos herunterladen, es handelt sich hierbei also nicht um ein kostenpflichtiges DLC.

Im Video unten haben wir die besten Szenen aus einem kompletten Spiel zwischen England und Spanien im neuen Wembley-Stadion herausgezogen, das neben der Arena in St. Petersburg als EuroCup-Kolosseum fungiert. Die Spielerdaten wurden aus offensichtlichen Gründen nicht aktualisiert, aber es gibt jede Menge offizieller Grafiken der EURO 2020, dem großen Sportereignis, das bis 2021 in der realen Welt stattfinden wird. Ab morgen werdet ihr die Show bereits digital auf PS4, Xbox One und PC erleben können.

You're watching Werben

Gamereactor wird euch in diesem Monat noch viele weitere Neuigkeiten und exklusive Inhalte bescheren, als Teil unserer großen Game-On-Aktion.