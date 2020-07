Exklusive Screenshots und Überlebens-Leitfaden von Ghost of Tsushima

You're watching Werben

Heute erscheint Ghost of Tsushima, das neue Open-World-Actionspiel von Sucker Punch. Wir haben diese Woche unsere Kritik zum Spiel verfasst und euch gestern einen kleinen Artikel mit hilfreichen Tipps und Tricks vorbereitet, die euch bei eurem Start sicherlich helfen könnten. Wir haben das Abenteuer von Jin Sakai sehr genossen und während der vielen Stunden in Tsushima nahezu 1000 Screenshots erstellt. In unseren Review-Eindrücken konnten die natürlich nicht alle präsentiert werden, deshalb wollten wir uns ein wenig mehr Platz nehmen, um euch die wunderbare Präsentation dieses künstlerischen Projekts zu zeigen. Besonders positiv wollen wir den Fotomodus hervorheben, der Screenshots auf ein anderes Level hebt.