Exklusiv: Yuji Horii "denkt" über ein Chrono Trigger Remake nach

Während des vergangenen Wochenendes gab es ein wenig Verwirrung darüber, was Yuji Horii, Vater der JRPGs und Branchenlegende, tatsächlich während seines Panels auf der 25 Comicon Napoli gesagt hatte. Zuerst schien es, als hätte er die Möglichkeit erwähnt, dass sich ein Chrono Trigger Remake in der Entwicklung befindet, aber dann wurde es als potenzieller Lost in Translation-Kommentar verneint.

Gamereactor berichtete jedoch auch vor Ort über das Event, und wir hatten die große Ehre, mit Horii-san zu sprechen, wie Sie im Video-Interview unten sehen können, in dem er buchstäblich sowohl die hartnäckigen Wünsche der Fans als auch die wahren Absichten des japanischen Schöpfers erwähnt.

HQ

"Ja, das ist es. Das ist schon lange her. Ja, ich möchte etwas tun", sagt Horii-san gegenüber Gamereactor, als er nach den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum des Chrono Trigger gefragt wird. "Derzeit hat Dragon Quest III, I-II [HD-2D] Remakes gesehen. Ich bekomme auch viele Anfragen für das Remake von Chrono Trigger, und so fange ich an, darüber nachzudenken", gibt er später im Video zu.

Da haben Sie es also, es war etwas Wahres an der Erwähnung des Remakes des SNES-Klassikers, denn in unserem exklusiven Interview verwies der Schöpfer von Dragon Quest zuerst auf die äußerst erfolgreichen HD-2D-Werke, die bereits von Square Enix veröffentlicht wurden, um dann das Interesse der Community und seine eigene persönliche Rücksichtnahme zu würdigen.

Glaubst du, dass wir endlich das Remake von Chrono Trigger bekommen werden, auf das die Fans schon vor dem HD-2D-Trend gewartet haben? Spielen Sie das vollständige Interview ab, um mehr über Dragon Quest oder den Tod von Akira Toriyama zu erfahren.