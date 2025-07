[Exklusiv] Top Drifter, ein überraschend minimalistisches Arcade-Fahrspiel mit Umweltzerstörung und Rennen mit Autos aus verschiedenen Epochen

Wäre es in einer Zeit wie der unseren, voller Abonnements, Saisonpässe und Mikrozahlungen, nicht großartig, in eine Zeit zurückzukehren, in der alles einfacher war, als Fahrspiele nicht darauf basierten, wie viele Skins man für ein Modell bekommen konnte, sondern auf seinen Tastaturfähigkeiten, um auf dem richtigen Weg zu bleiben und der Beste auf dem Brett zu sein?

Nun, wenn ihr euch nicht nur daran erinnert, wie Arcade-Spiele damals waren, sondern auch die völlig modernisierte Formel jetzt erleben möchten, verpasst nicht Top Drifters, eine Fahrhalle von Atchio Games , die 2026 erscheint.

Das Studio mit Sitz in der Stadt Murcia (Spanien) präsentiert uns ein Arcade-Rennen Angebot sowohl für Einzelspieler als auch für Online-Multiplayer mit Top-Down-Ansicht, allerdings mit einer dynamischeren Kamera und physikbasiertem Fahrverhalten, mit unkonventionellen Strecken voller Sprünge und scharfer Kurven über Klippen, auf denen man mit Geschick nicht nur gewinnen, sondern auch die Bestzeiten unterbieten kann. Das Driften ist, wie man sich vorstellen kann, eine der Hauptmechaniken des Spiels, und wenn du sehen willst, wie es sich in Bewegung anfühlt, schau dir den Trailer unten an.

Anscheinend ist ein weiterer interessanter Punkt die Fahrzeugmodelle, die wir in Top Drifters sehen werden. Bis zu 10 Modelle aus verschiedenen Epochen werden bei der Markteinführung auf der Rennstrecke zusammenkommen. Auch im Rennen mit Nitro wird es kleine "Boosts" geben, die das Erlebnis noch verrückter machen.

Das Studio beabsichtigt, in den kommenden Monaten eine Demo https://store.steampowered.com/app/3768050/top_drifters/"="" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://store.steampowered.com/app/3768050/Top_Drifters/</a>" target="_blank">auf Steam zu veröffentlichen, wo du es übrigens bereits auf deine Wunschliste setzen kannst.

Was denkst du, ein neues Spiel, das man mit Freunden genießen kann (und sie dazu bringen kann, ins Gras zu beißen)?