Exklusiv: Sieh dir drei Karten aus dem Set Karmesin & Purpur - Die Schicksalsrivalen des Pokémon-Sammelkartenspiels an

Es ist fast an der Zeit, dass ein brandneues Pokémon The Card Game -Set auf den Markt kommt, denn am 30. Mai wird das erwartete Scarlet & Violet - Destined Rivals -Set erscheinen und die Türen für Fans öffnen, um ihre Sammlung mit über 240 neuen Karten zu verstärken.

Am Destined Rivals -Set müssen Fans die schändliche Verschwörung von Team Rocket vereiteln, indem sie sich mit geschickten und zeitlosen Pokémon Trainers zusammentun, darunter der Fan-Liebling Cynthia. Dieses Design bedeutet, dass Destined Rivals nicht nur über 45 Karten enthält, die den Pokémon von Team Rocket gewidmet sind, sondern auch über 85, die auf den Pokémon von Trainer basieren, mit mehr als 15 ex Karten, über 20 Trainer Karten und mehr als 45 Karten, die mit speziellen Illustrationen versehen sind.

Wie ihr seht, gibt es eine Vielzahl von Gründen, sich auf Scarlet & Violet - Destined Rivals zu freuen, und um dieses Interesse weiter zu steigern, haben wir uns mit The Pokémon Company zusammengetan, um exklusiv drei Karten zu enthüllen, aus denen dieses Set besteht.

Die Karten haben ein ganz bestimmtes Thema, da es sich um einen Teil von Cynthias Team handelt. Wie Sie unten sehen können, können Sie davon ausgehen, dass Sie Cynthia's Roselia, Cynthia's Roserade und eine speziell illustrierte Version von Cynthia's Roserade hinzufügen können. Schauen Sie sich jede Karte unten vollständig an, um zu sehen, was sie den Spielern bieten kann und welche unterstützenden Karten Sie benötigen, um das Beste aus ihnen herauszuholen.

Wenn Scarlet & Violet - Destined Rivals auf den Markt kommt, wird das Set am 30. Mai 2025 weltweit verfügbar sein.