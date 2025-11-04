[Exklusiv] Sephiroths Thema in Final Fantasy VII ist so, wie es ist, wegen Jimi Hendrix, sagt Nobuo Uematsu

HQ

Es gibt eine ziemlich vielsagende Wahrheit über Genies in der Kunst, und das ist, dass, selbst wenn sie etwas schaffen, das wir absolut revolutionär und ikonisch finden und das die Vorstellungen von ihrem Fachgebiet fast neu definieren könnte, nachdem wir es der Welt gezeigt haben, es immer auf den Schultern anderer Künstler und Einflüsse aufgebaut sein wird, die ihrer Zeit vorausgingen. Das schmälert natürlich nicht den Wert des Künstlers, aber es ist immer interessant zu suchen, was oder wer der Auslöser für die Entstehung eines Werkes war.

Das Gleiche gilt für Videospiele (weshalb viele von uns sie als den umfassendsten Ausdruck von Kunst betrachten, den es gibt), und von den Künstlern, die in dieser Zunft anerkannt sind, können wir uns nur wenige vorstellen, die einen so tiefgreifenden Einfluss auf das Medium hatten wie Nobuo Uematsu und seine Arbeit.

Der japanische Komponist und Schöpfer einiger der besten Videospiel-Soundtracks der Geschichte, wie z.B. Lost Odyssey oder die Final Fantasy -Serie, war kürzlich anlässlich der San Diego Comic-Con in Málaga in Spanien, und Gamereactor hatte die Ehre, eines der wenigen Medien zu sein, die den Meister interviewen und über sein Werk und Vermächtnis sprechen konnten. Ein ganz besonderes Interview, das Sie sich unten mit Untertiteln ansehen können.

Genau über die Einflüsse haben wir am meisten mit Mr. Uematsu gesprochen, zusätzlich zu den Andeutungen, welches sein Lieblings-Final Fantasy ist. Und wo wir gerade von der Serie sprechen, die ihn berühmt gemacht hat: Wir ließen es uns nicht nehmen, ihn über das wohl bekannteste Thema seines gesamten Œuvres zu befragen, das Thema von Sephiroth in Final Fantasy VII, "One Winged Angel". Unser Kollege David Caballero fragte ihn direkt, ob es Einflüsse von Carmina Burana (von Carl Orff) oder gar Jimi Hendrix gebe, und tatsächlich lagen wir teilweise richtig:

"Ja, es ist eher wie Carmina Burana oder Strawinskys "Le Sacre du printemps". [Mit "One Winged Angel"] Ich fragte mich: 'Was würde passieren, wenn Jimi Hendrix ein Stück für Orchester schreiben würde?'

Also, weißt du, selbst die Meister hatten Meister, die unsere bekannteste Videospielmusik beeinflusst haben. Ist Ihnen schon einmal etwas vom Stil von Jimi Hendrix aufgefallen, als Sie das Thema von Sephiroth in Final Fantasy VII gehört haben?