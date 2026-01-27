Exklusiv: Out of Sight wird 2026 mit dem Stage Fright DLC erweitert

HQ

2025 war ein sehr arbeitsreiches Jahr für den schwedischen Entwickler The Gang, da das Studio im Mai sein Puzzle-Horror-Abenteuer Out of Sight veröffentlichte und kurz darauf ein Indie-Studio gründete, das sich im Herbst auf nutzergeneriertes und gemeinschaftsgesteuertes Gaming konzentrieren wird.

Offensichtlich wird 2026 für das Entwicklungsteam nicht weniger arbeitsreich, denn Gamereactor kann nun exklusiv berichten, dass Out of Sight bald mit einem dedizierten DLC namens Stage Fright erweitert wird.

Nach dem, was wir im Teaser-Trailer unten sehen können, wird Sophie zum Herrenhaus zurückkehren und versuchen, weitere gefangene Seelen zu befreien, alles indem wir neue Gebiete betreten, die wir sonst vorher nicht erkunden konnten. Natürlich führt dies dazu, dass neue Rätsel gelöst werden und auch furchteinflößende Schurken zu entkommen sind, darunter die mögliche Rückkehr von Clayton, wie man in den ersten Sekunden des Trailers und in der obigen Schlüsselgrafik sehen kann.

Wir wissen noch nicht genau, wann der Stage Fright DLC für Out of Sight erscheint, aber es ist bestätigt, dass er 2026 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Das war auch nicht die ganze gute Nachricht, die The Gang exklusiv mit Gamereactor teilen musste, denn der Entwickler enthüllte, dass Out of Sight eine dauerhafte Preissenkung bekommt. Dies wird zuerst auf Steam umgesetzt, wird aber irgendwann auch die anderen Plattformen betreffen, sodass Fans das einzigartige Second-Person-Adventure selbst zu einem noch günstigeren Preis erleben können.

