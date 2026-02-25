Exklusiv: Out of Sight s Stage Fright-DLC startet ab dem 11. März

HQ

Vor etwa einem Monat hatten wir das Privileg, Ihnen vor allem mitteilen zu können, dass der Entwickler The Gang bald seinen rätselhaften Horror-Abenteuer-Titel Out of Sight mit einem eigenen DLC namens Stage Fight erweitern wird. Damals hatten wir nur wenige Details zu teilen, da wir auf weitere Informationen warteten, unter anderem, wann diese Erweiterung der Inhalte für PC und Konsolen erscheinen wird.

Wir kennen diese Informationen jetzt, da Gamereactor exklusiv bekannt geben kann, dass Out of Sight: Stage Fright bereits in zwei Wochen erscheinen wird. Das Debüt ist für den 11. März auf dem PC (über Steam und den Epic Games Store) und PlayStation 5 geplant, wird dann aber am 12. März eine Nintendo Switch erscheinen und schließlich auch ein Xbox Series X/S-Start an einem noch nicht festgelegten Termin.

Zusätzlich zu den veröffentlichten Launch-Informationen hat The Gang eine offizielle Zusammenfassung des Stage Fright DLC veröffentlicht, die zusammen mit dem neuesten Trailer unten einen interessanten Einblick gibt, was diese Ergänzung nach dem Launch bietet.

"In "Out of Sight: Stage Fright begeben sich Sophie und Teddy auf ein brandneues Abenteuer in der alten Villa. Ein weiterer Flügel öffnet sich für das Duo zum Erkunden, und sie müssen daran arbeiten, einem gequälten Geistkind bei seinem letzten Wunsch zu helfen. Doch Gefahr lauert in Form eines alten Feindes.... "

Für diejenigen, die in ein paar Wochen in Stage Fright einsteigen möchten, könnte es euch interessieren, dass der DLC den Besitz des Basisspiels erfordert, aber als eigenständiges Abenteuer genossen werden kann, was bedeutet, dass man die Hauptgeschichte Out of Sight nicht neu starten und einen bestimmten Ort finden muss, an dem das DLC beginnt.

Wirst du dir diesen März Out of Sight: Stage Fright anschauen? Falls du das Hauptspiel noch nicht gespielt hast, findest unbedingt unsere spezielle Rezension hier.