Exklusiv: Out of Sight erscheint im Mai auf PC und Konsolen

In den letzten Monaten haben wir jede Gelegenheit genutzt, um euch über den kommenden atmosphärischen Horrortitel Out of Sight zu informieren. Entwickelt von The Gang und früher bekannt als Unseen, konnten wir vor kurzem alles über die Virtual-Reality-Pläne für das Spiel erzählen und darüber, wie eine immersivere Version des Erlebnisses auch zuerst auf Steam VR und danach auf anderen Plattformen erscheinen wird.

Jetzt können wir diese Berichterstattung noch ein wenig erweitern, indem wir exklusiv verraten, dass Out of Sight bereits im Mai dieses Jahres erscheinen wird. Der kommende Titel, der auf PC (über Steam und den Epic Games Store ), PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch debütiert, wird am 22. Mai erscheinen. 2025. Dieses Datum wird auch mit dem ersten VR-Start auf Steam VR übereinstimmen, was bedeutet, dass viele Spieler in die verrückte und beunruhigende Action einsteigen können.

Uns wird immer noch gesagt, dass die Versionen Meta Quest 3/3S und PlayStation VR2 des Spiels später erscheinen werden, aber mit dieser Bestätigung des Veröffentlichungsdatums im Hinterkopf könnt ihr euch auch den brandneuen Trailer für Out of Sight unten ansehen, um einen zusätzlichen Vorgeschmack auf das Spiel zu bekommen.

Worum es in Out of Sight eigentlich geht, folgt es dem jungen Mädchen Sophie, das sich aufgrund ihrer Blindheit auf das Sehvermögen ihres Teddybären verlassen muss. Diese einzigartige Second-Person-Perspektive ermöglicht es den Spielern, ungewöhnliche Rätsel zu lösen, um Sophie bei der Flucht aus einem gruseligen Spukhaus zu helfen.

Weitere Informationen zu Out of Sight finden Sie auf der Steam-Seite des Spiels, um noch heute eine spielbare Demo herunterzuladen.