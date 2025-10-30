[Exklusivbericht] Nobuo Uematsu: "Final Fantasy IX Remake? Frag Square Enix!"

HQ

Es war eine der Hauptattraktionen der ersten San Diego Comic-Con in Málaga und möglicherweise das Panel, auf dem die feierlichste Stille der viertägigen Veranstaltung herrschte: Nobuo Uematsu, der Komponist, dem wir die Final Fantasy-Soundtracks verdanken, besuchte die Veranstaltung und bot den Besuchern ein intimes und überwältigendes Klavierkonzert, das Wir können es bezeugen, war eine der Erfahrungen, die man für immer in Erinnerung behalten wird.

Und Gamereactor nutzte den Besuch des Meisters und hatte die exklusive Gelegenheit, persönlich mit Uematsu selbst und seiner Podiumskollegin, der Künstlerin und Synchronsprecherin Rie Tozuka, zu sprechen, mit der er seine Musik mit einem Voice-Over einiger der denkwürdigsten Szenen aus der Spieleserie kombinierte. Ungewöhnlich war, dass wir das Interview auf Spanisch führen mussten, also stellt bitte alle sicher, dass ihr eure lokalen Untertitel einschaltet.

Es ist schwer, Nobuo Uematsu von seinem bekanntesten Werk, Final Fantasy, zu trennen, von dem wir alle unseren Lieblingsteil im Kopf haben. Unser Kollege David Caballero hat das auf jeden Fall getan, und deshalb fragte er Uematsu, ob er sich ein Remake seines geliebten Final Fantasy IX wünschen würde, jetzt, wo es so heiß ist, oder ob er es in Zukunft kommen sieht. Seine Antwort lautete: "Das musst du Square Enix fragen. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich das Remake will oder ob sie mich fragen würden, also wenn Square Enix es machen will, dann soll es so sein.

Natürlich konnten wir uns auch nicht fragen, was der Lieblingsteil der Serie des Komponisten war, auch wenn er sich nur auf die Tonseite beschränkte: "Nun, ich konnte es nicht auf musikalischer Ebene machen, weil ich denke, dass sie alle unvergesslich sind", begann Uematsu. "Aber ich denke, Final Fantasy IX ist interessant, weil es eine überraschend gute Balance zwischen verschiedenen Musikgenres hat.

Jetzt wisst ihr es also. Verpasst nicht das vollständige Interview mit Nobuo Uematsu oben, in dem wir auch über seine Sicht auf die Überarbeitungen seiner Arbeit durch seine Schüler sowie über Einflüsse auf so legendäre Tracks wie Sephiroths "One Winged Angel" sprechen.