Song of Horror ist ein episodisches Horrorspiel von Protocol Games und in wenigen Wochen wird die letzte Episode erscheinen. Mitte Mai dürfen PC-Spieler mit diesem Abenteuer loslegen und in Vorbereitung darauf hat der Verlag Raiser Games einen brandneuen Trailer produzieren lassen. Anschließend stehen die Ports für PS4 und Xbox One an, dort soll das Game nämlich ebenfalls für Angst und Schrecken sorgen.

You watching Werben