Exklusiv: Die MCM Comic Con London wird ein Trio von Resident Evil Requiem Stars präsentieren

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Wenn du ein Fan von Resident Evil Requiem bist, solltest du die bevorstehende MCM Comic Con London nicht verpassen, die vom 22. bis 24. Mai in der englischen Hauptstadt stattfindet.

Gamereactor kann exklusiv bekannt geben, dass die Show drei große Stars aus dem erfolgreichen Horror-Titel von Capcom zusammenbringen wird, wobei die Sprech- und Motion-Capture-Schauspielerinnen, die Grace Ashcroft, Alyssa Ashcroft und die junge Emily zum Leben erweckten, für das gesamte dreitägige Event auftreten werden.

Angela Sant'Albano, bekannt dafür, die neueste Resident Evil-Protagonistin Grace Ashcroft zum Leben zu erwecken, wird anwesend sein und für Autogramme und Fotoshootings während der gesamten Show zur Verfügung stehen.

Dasselbe gilt auch für Emma Rose Creaner, die Person hinter Emily, die wahrscheinlich ebenfalls über ihre Zeit an Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 als Marla Lee sprechen kann.

Jane Perry wird dann ebenfalls vor Ort sein, um darüber zu sprechen, wie sie im Spiel Alyssa Ashcroft werden kann, wobei die erfahrene Videospiel-Star wahrscheinlich auch über ihre Zeit als Hauptheldin Selene in Returnal und in den Hitman-Spielen als Diana Burnwood, die Handlerin von Agent 47 spielt, sprechen kann.

Alle drei Stars werden sogar am Freitag, den 22. Mai, um 14:00 BST/15:00 CEST auf die Side Quest Stage gehen, wo sie Einblicke in ihre Voice- und Performance Capture-Arbeit auf Resident Evil Requiem teilen werden, wobei dies ein kostenloses Panel für alle mit einem Freitag-, Wochenend- oder VIP-Ticket ist.

Wir erwarten weitere Neuigkeiten darüber, was die MCM Comic Con London im Mai bieten wird, je näher wir der Sendung kommen, aber wir wissen, dass eine Reihe großer Namen präsent sein wird, darunter David Hayter (die Stimme von Solid Snake), die Star Wars: The Clone Wars-Besetzung, die Teenage Mutant Ninja Turtles Synchronsprecher und der Schöpfer Kevin Eastman. und mehr.