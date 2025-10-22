Alex Rivas von El Ranchito über die sich ständig verändernde Welt der VFX: "KI ist nicht dazu da, sich zu fürchten, sondern als Werkzeug zu nutzen"

HQ

Neben Comics, Videospielen und Animationen beleuchtet die San Diego Comic-Con Málaga auch einen der technisch anspruchsvollsten Aspekte der modernen Unterhaltung: visuelle Effekte.

Aus diesem Grund haben wir uns mit Alex Rivas, einem Experten für visuelle Effekte des renommierten spanischen Studios El Ranchito, getroffen, um über einige ihrer kultigsten Projekte und die Technologie zu sprechen, die die Zukunft von VFX prägt.

Zunächst einmal reflektiert Rivas über das Panel des Studios auf der Convention: "In der Vergangenheit ging es darum, die Branche zu entwickeln, die Technologie zu entwickeln. Jetzt erreichen wir den Gipfel, aber etwas anderes kommt: AI. Wir müssen uns der KI stellen, nicht um sie zu fürchten, sondern um sie als Werkzeug zu nutzen. Es wird uns helfen, unsere tägliche Arbeit weiterzuentwickeln und visuelle Effekte weiter voranzutreiben, denn die Branche entwickelt sich sehr schnell und wir müssen uns auf den neuesten Stand bringen."

Bei der Diskussion über ihr Portfolio kamen Stranger Things zuerst zur Sprache. "Ich habe einen winzigen Teil dazu beigetragen, aber meine Kollegen haben unglaubliche Arbeit geleistet. Zum Beispiel die Bunkersequenz von Eleven. Sie zerstört den ganzen Bunker, reißt die Türen ab. Das war El Ranchito. Auch Beckners Angriffssequenzen, ohne ihn auf dem Bild, aber das Dorf zerstörend. Es war erstaunlich, es auf der Leinwand zu sehen. Die Zusammenarbeit mit den Duffer-Brüdern war eine Herausforderung; Wir mussten unser Bestes geben, und es hat ihnen gefallen."

Rivas teilte auch seine Erinnerungen an Game of Thrones, wo er seine Karriere begann: "Ich war ungefähr 20 oder 21, als ich anfing, und die Arbeit an Game of Thrones war wie ein Traum, der wahr wurde. Für ein Kind in dieser Branche war es beängstigend, aber auch unglaublich. Die Crew war akribisch mit jedem Pixel, und diese Liebe zum Detail hat mir so viel über das Schiff beigebracht."

Natürlich haben wir auch nach technologischen Durchbrüchen seit ihrer letzten öffentlichen Diskussion gefragt, und Rivas war klar: "KI wird die Zukunft sein. Volumetrische Bildschirme hatten ihre Zeit, aber wir haben uns zurückgeschraubt. KI wird das Werkzeug sein, das es uns ermöglicht, mit visuellen Effekten fortzufahren. Der Mensch ist hier, um zu bleiben, und KI wird uns helfen, unsere künstlerische Vision auszudrücken."

Als er auf Experimente mit KI angesprochen wurde, fügte er hinzu: "Wir testen Tools, um zu sehen, welche Fähigkeiten wir extrahieren können. KI wird Künstler nicht ersetzen. Es ist ein Werkzeug, um unsere Arbeit zu verbessern. Die subjektive Vision des Künstlers wird immer wesentlich sein."

Während El Ranchito sich über ́kommende Projekte bedeckt hält, deutete Rivas ihr anhaltendes Engagement für hochkarätige Produktionen an: "Nach der Arbeit an Halo, Stranger Things, Jurassic World und Game of Thrones können Sie in Zukunft spektakuläre und schöne Dinge von uns erwarten."

Mit KI am Horizont und einem Vermächtnis bahnbrechender Arbeit gestaltet El Ranchito weiterhin die sich ständig verändernde Welt der VFX .