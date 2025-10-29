Exklusiv: Ace Attorney-Komponist Noriyuki Iwadare vertont Bestiario - erstes Hören von innen

HQ

Seit wir auf der BIG-Konferenz im Jahr 2023 zum ersten Mal von Bestiario erfahren haben, wussten wir, dass es stark von klassischen J-RPGs und der Arbeit von Alundras Yasuhiro Ohori inspiriert ist. Was wir damals nicht wussten, und auch als wir vor einem Jahr ein Update über das Projekt von El Yuste erhielten, war, dass es direkte Unterstützung und Beteiligung von japanischen Legenden erhalten würde. Und wie unser exklusives Interview unten zeigt, scheint es auch nicht so, als hätten die Entwickler davon geträumt.

Das Video wurde Anfang des Monats auf dem BCN Game Fest gefilmt, bei dem Gamereactor offizieller internationaler Medienpartner war und wo Robert von Wiggin Industries bei der 4-Minuten-Marke die Bohnen ausplaudert:

"Also, vor weniger als einem Jahr habe ich Noriyuki Iwadare in Japan kennengelernt", beginnt Robert sich zu erinnern. "Und ich zeigte ihm unsere Arbeit, unser Videospiel, und ich wollte ihn bitten, an der Musik mitzuarbeiten und ihn zu engagieren - aber er kam einfach aus dem Nichts, komponierte ein Thema... "

Wenn Sie sich das Video an dieser Stelle des Videos ansehen, können Sie sich ein Sample von Mr. Iwadare's erstem Musikstück für Bestiario anhören, das dann bis zum Ende des Videos als Hintergrundmusik exklusiv auf Gamereactor zu sehen ist.

"Und, für die Leute, die es nicht wissen", fährt er fort, "er ist der Komponist von [Phoenix Wright] Ace Attorney, er ist der Komponist von Kid Icarus: Uprising, sogar Space Invaders aus der Originalserie und eines meiner Lieblings-RPGs aller Zeiten, nämlich Lunar und Grandia. Er ist der Komponist von Grandia, Grandia II, Grandia III, Lunar, Lunar 2... Er ist also ein erstaunlicher Komponist."

In dem Video bestätigen wir Robert, dass sie keine "Einwände!" gegen die Tatsache hatten, dass der Komponist von Gyakuten Saiban sich der Party von Bestiario anschloss.

"Und, ich weiß nicht, es ist demütigend, all diese Leute in dem Projekt zu haben. Es ist verrückt."

Wenn Sie mehr über die Ratschläge und Inspirationen von Yasuhiro Ohori oder den aktuellen Stand des Projekts erfahren möchten, sehen Sie sich das vollständige Interview an, das Untertitel in Ihrer Landessprache enthält.