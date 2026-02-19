HQ

Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich Horrorfilme liebe und bis zu einem gewissen Grad auch Horrorspiele. Durch diese doppelte Liebe zum Genre über die interaktive Kluft hinweg habe ich The Exit 8 tatsächlich schon in seinen Anfängen ausprobiert, vor allem weil dieses spezielle Setting den Teil meines Gehirns ansprach, der Kojimas P.T. immer wieder spielte und den Verlust des Spiels betrauerte, das es hätte sein können.

Falls Sie mit The Exit 8 nicht vertraut sind, ist die Prämisse einfach: Eine Person nimmt die U-Bahn, wie an jedem anderen Tag, aber statt des traditionellen Abstiegs und des Treppenhauses, das in einem Treppenhaus endet, ist es... schlägt sich in Schleifen. Plötzlich bist du gefangen, gefangen in einem kreisförmigen Knoten, und nicht nur das; Du bist in gewisser Weise nicht allein in diesen ansonsten klinisch weißen Untergrundmauern.

Hier finden wir unseren Hauptcharakter, "The Lost Man", der verzweifelt versucht, seine Nerven zu beruhigen, während sich diese offensichtlich paranormale Erfahrung entfaltet, aber gleichzeitig, wie ein Spieler in der interaktiven Version, geht es darum, ruhig, pragmatisch und konsequent mit der Aufgabe zu bleiben, die so direkt am Eingang jeder Schleife dargestellt wird. Es geht darum, Unregelmäßigkeiten zu erkennen und, falls man eine findet, umzukehren. Wenn nicht, fahren Sie geradeaus.

Es ist Kinderspiel, wenn man sie erkennen kann, und der Film zeigt diese Dualität zwischen der relativ klinischen Ausführung dieser Aufgabe, im Einklang mit unserem zunehmend gestressten Protagonisten, während man sich gleichzeitig fragt und Angst hat, dass das überhaupt... nun ja, passiert.

Regisseur und Drehbuchautor Genki Kawamura wollte eindeutig die interaktiven, strukturellen Ziele des Spiels als narrativen Nerv des Films überlassen, und anstatt dieser rätselhaften, aber fesselnden Prämisse etwas Kontext zu geben, konzentriert er sich ganz auf die einzige, direkte Prämisse des Spiels: – Sie ahnen es – "Unregelmäßigkeiten entdecken und wenn man findet"... Du weißt, was ich meine.

Es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, denn auch wenn The Exit 8 nicht besonders gruselig ist (das Spiel auch nicht), bleibt das Gefühl, dass es wirkungsvoller gewesen wäre, wenn es sich gewagt hätte, mit dem Ausgangsmaterial ein paar Risiken einzugehen. Vielleicht ein kleiner Schatten hier, ein Paar starrende Augen dort, etwas mehr Spannung baut sich zwischen diesen systematischen Durchgängen des klinisch weißen Metrokorridors auf.

Aber gleichzeitig muss man Kawamura zugutehalten, dass er treu ist und blind darauf vertraut, dass das innovative Konzept sowie das ästhetische Profil und die Designsprache des einzelnen Ortes allein ausreichen – und das stimmt tatsächlich. Der Film ist gut gespielt, solide konstruiert und choreografiert, und wie man wahrscheinlich spürt, gibt es kein einziges zusätzliches Gramm, das man wegschneiden kann. Das ist minimalistisches Filmemachen, auch wenn es stellenweise etwas langweilig sein kann.

The Exit 8 folgt jedoch auf eine Reihe anderer starker Verfilmungen von Spielen, die nicht nur das Ausgangsmaterial respektieren, sondern direkt darauf vertrauen, dass allein dieses den Zuschauer für sich gewinnen kann. Es ist ziemlich cool, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es sich ein bisschen mehr getraut hätte.