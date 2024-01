Ex-Volition-Mitarbeiter gründen neues Studio, um an Clockwork Revolution zu arbeiten

HQ

Eine der großen Überraschungen von Microsoft während des großen Xbox Games Showcase im letzten Sommer war Clockwork Revolution, entwickelt von den RPG-Schwarzgurten Inxile Entertainment. Leider bekamen wir nur einen kurzen Trailer ohne Gameplay zu sehen, der jedoch eine Art Steampunk-Thema enthüllte, aber das ist so ziemlich alles, was wir wissen.

Somit könnte man vermuten, dass das Spiel in weiter Ferne liegen würde - aber das ist nicht unbedingt der Fall. Nun gibt Inxile Entertainment bekannt, dass sie Hilfe bei der Entwicklung von Shapeshifter Games erhalten haben. Wenn Ihnen der Name nicht bekannt vorkommt, nehmen wir es Ihnen nicht übel. Wir erfuhren erst gestern von der Existenz des Studios, als bekannt wurde, dass es sich um eine Gruppe ehemaliger Volition-Mitarbeiter handelt, die es gegründet haben und dass sie an einem Xbox-Titel arbeiten (etwas, über das wir berichtet haben ).

Und dieses Spiel ist anscheinend Clockwork Revolution. Das schreibt Inxile:

"Kurz nach der Schließung von Volition sind wir nach Illinois geflogen und haben mit Xbox und der damaligen Ex-Volition-Führung zusammengearbeitet, um dieses neue Team als unseren Co-Entwicklungspartner zu gewinnen. Ihr Erfahrungsschatz in der Branche unterstützt uns bei der Entwicklung unseres kommenden Steampunk-Rollenspiels Clockwork Revolution."

Tatsächlich hat Brian Fargo, der Studioleiter von Inxile, bereits in den 90er Jahren mit Volition zusammengearbeitet, so dass er es als eine Art geschlossenen Kreis betrachtet und erklärt, dass " dieses Album etwas Besonderes für uns ist, weil ich eine lange Geschichte mit ihnen habe".

Nach der Ankündigung von Embracer, das renommierte Studio Volition zu schließen, ist es natürlich schön zu hören, dass viele der betroffenen Entwickler ein neues Studio gegründet haben, und wir freuen uns sehr darauf, mehr von Clockwork Revolution zu sehen - was wir anscheinend " zu gegebener Zeit" tun werden.