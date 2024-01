Ex-Volition-Entwickler schließen sich zusammen, um ein neues Studio zu gründen, das sich auf AAA-Spiele konzentriert

HQ

Bei all den Entlassungen, die in letzter Zeit in der Branche stattfinden, ist es ein Hauch frischer Luft zu sehen, dass ein neues Studio tatsächlich seine Türen geöffnet hat. Shapeshifter Games ist dieses sehr neue Studio und soll ein Entwickler sein, der gegründet wurde und sich aus ehemaligen Volition-Mitarbeitern zusammensetzt, mit dem Ziel, "mit Weltklasse-Entwicklern und Publishern bei der Entwicklung von AAA-Spielen zusammenzuarbeiten"

Wie auf der LinkedIn-Seite des Entwicklers angegeben, fügt Shapeshifter hinzu, dass es " auf tiefgreifende Erfahrungen mit Open-World- und Charakter-Actionspielen zurückgreift, die während der Arbeit an einigen der beliebtesten Franchises der Branche gesammelt wurden."

TechRaptor, das zuerst über den Entwickler berichtete, fügte hinzu, dass mehrere Volition-Führungskräfte Top-Positionen im Unternehmen übernehmen, darunter Matt Madigan als Studioleiter, Rob Loftus als Hauptproduzent und Brian Traficante als Franchise-Kreativdirektor.

Hinzu kommt, dass sich Shapeshifter in einem anderen Eintrag eines anderen Mitarbeiters des Entwicklers darauf konzentriert, Unreal Engine 5 zu verwenden, Spiele für Konsolen zu entwickeln und auch als Co-Entwickler für ein Projekt für Xbox Game Studios zu fungieren. Um welches Projekt es sich dabei handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wenn man bedenkt, dass Volition eines der jüngsten Opfer von Embracer war, als es im Sommer 2023 eingestellt wurde, ist es großartig, so viele der betroffenen Entwickler wieder an der Arbeit zu sehen.