Ex-Ubisoft und EA-Manager sprechen über die Rolle von KI in Videospielen: "Die Governance, die Strategie fehlen"

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Da künstliche Intelligenz weltweit immer größere Rolle einnimmt, stehen Menschen aus dem Videospielsektor zunehmend vor der Herausforderung, sich an die Technologie anzupassen. Einige Unternehmen, wie Krafton, sind eher bereit, mit KI zu experimentieren, während viele andere die Technologie eher als Produktivitätsinstrument nutzen wollen und nicht als etwas, das das Endprodukt definiert, das sie an die Verbraucher liefern.

Mit diesem Diskurs und den völlig unterschiedlichen Ansätzen zur Nutzung von KI in der Spielewelt hatten wir kürzlich die Gelegenheit, eine erfahrene Person zu diesem Thema zu befragen, die zuvor sowohl für Ubisoft als auch für EA gearbeitet hat. Während unserer Zeit beim Madeira Games Summit haben wir uns mit Erinrose Sullivan getroffen, die derzeit als Marketingleiterin bei Level Up Gaming tätig ist, und natürlich haben wir die KI-Situation angesprochen, nachdem Sullivan auf einem Podium über die Rolle der KI in Spielen aufgetreten war, bei dem sie uns Folgendes erklärte.

"Eines der ersten Dinge, die aus der Arbeit herauskamen, ist, dass wir alle Fragen haben, wir alle wissen wollen, was der andere macht und teilt, also ging es wirklich ums Teilen. Ich würde sagen, einige der wichtigsten Dinge betreffen Governance und Politik. Es findet viel Experimente statt, und es gibt einige Pilotprojekte von der Verlags- und Entwicklungsseite, aber oft fehlen die Governance, die Strategie, und es ist wirklich ein entscheidender Punkt, Richtlinien und Schutzmechanismen zu haben, während man das langsam in einer Organisation ausrollt, und dass HR und Teams sich damit beschäftigen, und eine Transparenz und Klarheit des Prozesses, denn es gibt viel Reibung und Sorge für die Mitarbeiter in dieser Hinsicht mit KI."

Sullivan sprach dann darüber, wie der wachsende Aufstieg von KI auch die Veröffentlichungsseite von Videospielen beeinflusst und wie Unternehmen vorsichtig sein müssen, die Technologie als Marketinginstrument zu nutzen.

"Wahrscheinlich ist die erste echte Chance durch kommerzielle Auswirkungen KI auf der Verlagsseite, und ich denke, wir haben vielleicht nicht so viel technisches Know-how, um sie so zu integrieren und umzusetzen, dass es für uns effektiver wäre, also ist es wirklich eine Chance, besonders aus der Verlagsseite. Es gibt immer diese Bedenken bei Implementierung, Workflow und Pipeline auf kreativer und Entwicklungsseite, aber ich denke, der erste kommerzielle Einfluss könnte wirklich vom Verlagswesen kommen, also geht es darum, mehr technische Fähigkeiten zu entwickeln, um das umsetzen zu können."

Das vollständige Interview mit Sullivan finden Sie unten, in dem wir auch über EA und Ubisoft sprechen und wie sich die beiden Unternehmen anhand ihrer Erfahrungen mit beiden Gaming-Giganten vergleichen.