HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der ehemalige syrische Präsident Baschar al-Assad aufgrund eines Giftmordes im Exil in Moskau ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wie eine Menschenrechtsgruppe unter Berufung auf private Quellen berichtet. In dem Bericht heißt es, die Tat habe darauf abgezielt, Russland in Verlegenheit zu bringen und Verdacht auf seine Rolle zu erwecken, was jedoch nicht bestätigt wird. Assad, der seit seinem Sturz unter russischem Schutz lebt, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und später in stabilem Zustand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder entlassen. Berichten zufolge haben nur enge Familienangehörige Zugang zu ihm erhalten, während der Kreml eine Stellungnahme ablehnte. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!