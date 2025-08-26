Ex-PlayStation-Chef: "Niemand hat mehr Kontakt zu seiner Fangemeinde als Nintendo"

HQ

Microsoft hat in den letzten Jahren eine scheinbar seltsame Entscheidung nach der anderen getroffen, und die Fans waren in ihrer Kritik nicht freundlich. Das Gleiche gilt für Sony, das sich entschieden hat, sein Einzelspieler-Angebot drastisch zu reduzieren, um sich auf Live-Service-Spiele zu konzentrieren, mit - gelinde gesagt - fragwürdigen Ergebnissen, was ebenfalls zu großer Frustration bei den Fans geführt hat.

Bei Nintendo sieht die Situation jedoch anders aus. Sicher, sie werden auch von Zeit zu Zeit in die Kritik geraten und scheinen manchmal Dinge durcheinander zu bringen und seltsame Entscheidungen zu treffen, aber die Fans scheinen im Allgemeinen glücklich zu sein. Eine, die versteht, warum das so ist, ist der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden. Während eines Interviews mit HipHopGamer (danke, GamesRadar) antwortete er auf die Frage, was er als Chef von Nintendo getan hätte, folgendermaßen:

"Wenn es nicht kaputt ist, reparieren Sie es nicht. Ich denke, Nintendo hat sehr bewusst gewählt, in welcher Spur sie spielen. Und ich bin da überhaupt nicht abweisend. Ich meine, ich denke, sie konzentrieren sich sehr darauf, wer ihre Fans sind und was ihre Fans wollen."

Er fuhr fort, ein konkretes Beispiel dafür zu geben, wie schlau Nintendo ist, und sagte, dass niemand einen besseren Kontakt zu seinen Spielern hat als Nintendo:

"Niemand hat mehr Kontakt zu seiner Fangemeinde als Nintendo. Selbst PlayStation war nie so nah an der Fangemeinde wie Nintendo. Sie wissen, wer ihre Fans sind. Betrachten Sie es so. Während der Pandemie, als die Einnahmen aus Videospielen deutlich gestiegen sind, weil wir alle drinnen eingesperrt sind und nicht rausgehen können, haben viele Unternehmen eine Reihe von Leuten eingestellt, weil sie dachten, dass diese Kurve so aussieht: "Alle Zahlen gehen nach oben. Jagen wir dieser Zahl hinterher. Los geht's, los, los. Gieß noch mehr Gas ins Feuer.' "

Dies wiederum führte zu großen Entlassungen und kleineren Rückschlägen für alle, außer für Nintendo. Layden schließt mit einem Lob für ihre Strategie und ihr langfristiges Denken:

"Nun, eigentlich wusste Nintendo, dass das passieren würde. Sie sind also wie das eine Team, das gerade in Position geblieben ist. Sie blieben auf Kurs. Sie hatten ihren Plan. Sie bewegen ihren Plan. Sie mussten also nicht so sehr unter den Höhen und Tiefen leiden, als wenn man der Gelegenheit nachjagt. Sie wissen einfach, was ihre Chance ist. Sie sehen es. Sie verstehen es besser als jeder andere. Und sie machen es und sie machen es wirklich gut."

Kurz gesagt, Layden ist der Meinung, dass Nintendo bereits hervorragende Arbeit leistet, und er schließt mit den Worten, dass er, wenn er den Job als Nintendo-CEO bekäme, einfach "zurücktreten" würde. Eine ehrliche Antwort, die sehr viel Sinn macht, oder hast du Ideen, wie man Nintendos Ergebnisse noch weiter steigern kann?