Ex-PlayStation-Chef glaubt, dass die PS6 ein Disc-Laufwerk haben wird

HQ

In Anbetracht des Aufstiegs digitaler Medien und der Tatsache, dass physische Medien von Jahr zu Jahr seltener werden, und der Tatsache, dass es bereits mehrere Beispiele für Konsolen ohne Disc-Laufwerk gibt, wobei der jüngste hochkarätige Fall die PlayStation 5 Pro ist, fragen Sie sich vielleicht, ob die nächste Generation von Konsolen sich dafür entscheiden wird, vollständig ohne Discs auszukommen. Dies ist eine Frage, die dem ehemaligen PlayStation-CEO Shawn Layden in einem Interview mit Kiwi Talkz gestellt wurde, in dem er den sehr guten Grund erklärte, warum Disc-Laufwerke wahrscheinlich ein Kernbestandteil der Sony-Hardware der nächsten Generation sein werden.

In dem Interview, das Sie unten in voller Länge und mit dem Disc-Laufwerk-Element ab 37:31 sehen können, erwähnt Layden, dass die PS6 sehr wahrscheinlich ein Disc-Laufwerk haben wird, da PlayStation weltweit ein viel einflussreicheres und verbreiteteres Gerät ist als ihre Konkurrenten. Er stellt fest, dass Xbox zwar in Regionen erfolgreich ist, in denen Englisch die Hauptsprache oder eine gemeinsame Sprache ist, die aber auch Länder mit besseren Annehmlichkeiten und Infrastrukturen sind, während PlayStation fast überall zu finden ist. Aus diesem Grund wird ein Laufwerk immer wichtiger, denn in Gebieten, in denen die Internetverfügbarkeit unüblich oder von geringerer Qualität ist, ist es von entscheidender Bedeutung, eine Möglichkeit zum Abspielen physischer Medien zu haben.

Er merkt auch an, dass PlayStation bei reisenden Sportlern und sogar Militärangehörigen sehr verbreitet ist, wobei es sich bei beiden um Menschen handelt, die sich an Orten ohne stabile Internetverbindung befinden. Letztendlich verabschiedete sich Layden mit:

"Der Markt von Sony ist weltweit so riesig, dass ich denke, dass es schwierig sein wird, vollständig ohne Discs auszukommen. Auch mit der nächsten Generation."

Stimmen Sie Laydens Kommentaren zu?