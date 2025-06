Ex-Fable- und Minecraft-Entwickler zeigt Ascend

Miami Avalon nahm dieses Jahr am Women-Led Games Showcase teil, um Ascend zu präsentieren, ein neues Puzzle-Abenteuerspiel, das einer jungen Frau namens Aurora folgt, die hofft, die Harmonie in ihrer Welt wiederherzustellen.

Ascend reist Aurora einen Berg hinauf und löst konstellationsbasierte Rätsel mit Zeitumkehr-Mechaniken und anderen Möglichkeiten, um deine grauen Zellen am Laufen zu halten. Ascend erscheint am 28. August für PC über Steam und den Epic Games Store.

Es kann jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden, aber Sie können sich die Demo des Spiels auch im Rahmen des bevorstehenden Steam Next Fest ansehen. Wenn Sie es also kaum erwarten können, Ihren Kopf in Gang zu bringen, werfen Sie einen Blick darauf. Es gibt auch den Trailer unten, um einen besseren Überblick zu bekommen.