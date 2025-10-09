Ex-Elder Scrolls Online leitet neues selbstfinanziertes Studio

HQ

Leider wurde nach der Absage von Project Blackbird Anfang des Jahres ein großer Teil der Mitarbeiter der Zenimax Online Studios entlassen. Auf der leichteren Seite scheint es jedoch, dass einige der entlassenen Mitarbeiter nun mutig ihren eigenen Weg in den brandneuen Sackbird Studios gehen.

Wie auf der eigenen Website bekannt gegeben wird, finanzieren sich die Sackbird Studios selbst und haben keine externen Investoren. Es befindet sich im Besitz der Mitarbeiter, was bedeutet, dass die Leute, die die Spiele entwickeln, die volle kreative Kontrolle über ihre Spiele haben.

"Nach Jahren in der AAA-Branche wollten wir die Freiheit haben, kluge Risiken einzugehen, ohne auf grünes Licht zu warten oder Quartalsziele zu verfolgen", sagte David Worley, COO von Sackbird. "Wir befinden uns vollständig im Besitz der Mitarbeiter und werden finanziert, was bedeutet, dass wir nur Leuten Rechenschaft ablegen, die sich für Spiele begeistern."

"Als ich erfuhr, dass Blackbird abgesagt wurde und viele Leute ihren Job verloren, entfachte das ein Feuer. Wir haben erkannt, dass der beste Weg, unser Handwerk – und unser Team – zu schützen, darin besteht, ein Studio zu schaffen, in dem kreative Unabhängigkeit nicht verhandelbar ist", fügte CEO Lee Ridout hinzu.

Sackbird Studios hat sein erstes Projekt noch nicht angekündigt, arbeitet aber an einem Spiel für PC und Konsolen. Wir erwarten mehr vom Studio, wenn es bereit ist, es zu veröffentlichen.