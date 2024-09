Ex-Dr. Disrespect Studio Midnight Society von Entlassungen betroffen

Als die Vorwürfe gegen den Streamer Guy "Dr. Disrespect" Beahm zum ersten Mal in die Öffentlichkeit kamen, entschied der Spieleentwickler, mit dem er zu dieser Zeit verbunden war, Midnight Society, dass die beste Vorgehensweise darin bestand, einfach die Verbindung zu dem Influencer abzubrechen und ihn aus dem Studio zu feuern. Jetzt steht das Studio jedoch vor einer anderen Art von Problem, da PC Gamer anmerkt, dass der Entwickler von Entlassungen betroffen ist.

Ein Sprecher des Studios sagte der Publikation, dass "Midnight Society in den letzten Monaten mit mehreren unerwarteten Herausforderungen konfrontiert war" und dass "wir die schwierige Entscheidung getroffen habenDeadrop, unsere Abläufe zu rationalisieren, was einen erheblichen Personalabbau beinhaltet, um uns an diese Veränderungen anzupassen und die Zukunft von Midnight Society zu sichern. Ohne die Beiträge der Betroffenen wären wir nicht hier, und wir danken ihnen für all ihre unglaubliche Arbeit, unterstützen sie und wünschen ihnen das Beste."

Es ist unklar, wie viele Entwickler insgesamt von diesen Arbeitsplatzkürzungen betroffen sind, aber Midnight Society hat seinen Fans versichert, dass sie trotz der Schwierigkeiten weiterhin daran arbeiten werden, Deadrop im Laufe des nächsten Jahres zu veröffentlichen.