Ex-Blizzard-Präsident Mike Ybarra kritisiert "Das ist eine Xbox"-Kampagne

HQ

Nehmen Sie fast jedes Gerät mit einem Bildschirm in die Hand, und Xbox wird Ihnen sagen, dass es sich um eine Xbox handelt. Da der Plattformbesitzer mehr in Cloud-Gaming investieren möchte und Geräte Spiele aus einer Game Pass-Bibliothek streamen, müssen Sie nicht mehr Hunderte von Dollar für eine Konsole ausgeben. Zumindest ist das der Kern der jüngsten Marketingkampagnen des Unternehmens.

Jemand, der kein Fan ist, ist der ehemalige Blizzard-Präsident Mike Ybarra. Auf Twitter/X ist Ybarra der Meinung, dass Microsoft die Kampagne als Ganzes fallen lassen sollte, da sie Spiele nicht in den Mittelpunkt der Strategie stellt. "Falsche Idee, falsche Zeit. Bei Xbox geht es um Spiele - Spiele regieren immer die Welt", schrieb er. "Wenn sie keine Parität zwischen der Konsole und einem anderen 'Gerät' haben, dann ist es einfach keine Xbox. Verwirrend - wer auch immer sich das ausgedacht hat, spielt offensichtlich keine Spielchen."

Xbox-Konsolen, PCs, Meta Quest-Headsets, Handhelds, Smart-TVs, Mobiltelefone, die kürzlich veröffentlichten ASUS Xbox ROG Ally. Sie alle lassen Sie in Ihre Game Pass-Bibliothek eintauchen, aber das hat den Kritikern nicht geholfen, sich in Bezug auf die Zukunft der Xbox wohler zu fühlen. Da Exklusivtitel der Vergangenheit anzugehören scheinen und der Game Pass noch in der Zukunft des Xbox-Denkens liegt, fällt es einigen Fans schwer, Sarah Bonds Worten über die bevorstehende Planung von Hardware zu glauben.