Ex-Blizzard-Chef kritisiert Switch 2: Mangelnde Leistung und zu teuer

Die Reaktionen auf die jüngsten Nintendo Switch 2 Direct waren, gelinde gesagt, breit und gemischt. Einige stellen die Preisgestaltung in Frage, wie z. B. der ehemalige Blizzard -Chef Mike Ybarra, der sich dem Gespräch angeschlossen hat, als er in einem Beitrag in den sozialen Medien seine Unzufriedenheit mit der Konsole zum Ausdruck bringt. Ybarra warf dem Switch 2 unter anderem vor, viel zu begrenzte Leistung zu bieten, zu teuer zu sein und dass er viel lieber vorerst beim PC bleiben würde.

In den Kommentaren zu dem Beitrag deutete Ybarra auch an, dass er eindeutig an der Fähigkeit der Konsole zweifelt, höhere Auflösungen und Bildraten zu verarbeiten, da sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X bereits Probleme damit haben, die beide weitaus leistungsfähiger sind als die Switch 2.

"Nachdem Sie Konsolen gebaut und Marketing bei der Arbeit beobachtet haben, glauben Sie niemals an Frames in Marketingmaterial, bis Drittanbieter es testen und Ergebnisse in Spielen veröffentlichen. Es ist weniger leistungsstark als die heutigen Konsolen und sie bieten kaum einheitlich 4K 60 an."

Schaut euch Ybarras vollständige Gedanken im X-Thread unten an.

Finden Sie, dass der Preis im Verhältnis zur Leistung angemessen ist?