Ex-Blizzard-Chef ist der Meinung, dass es möglich sein sollte, Spieleentwicklern Trinkgeld zu geben

Mike Ybarra arbeitete 20 Jahre lang bei Microsoft, hauptsächlich im Xbox-Team, aber 2019 packte er seine Koffer und ging zu Blizzard. Dort wurde er schließlich der Top-Manager des erfahrenen Entwicklers, bevor er das Studio kurz nach der Übernahme durch Microsoft Ende letzten Jahres verließ.

In letzter Zeit war er sehr aktiv in den sozialen Medien (hauptsächlich X), wo er oft unerwartet offen über Probleme in der Branche sowie über seine eigenen Gedanken und Meinungen schreibt. Jetzt ist er wieder dran und macht einen eher unerwarteten Vorschlag.

Ybarra ist der Meinung, dass es möglich sein sollte, Entwicklern, die etwas wirklich Besonderes geboten haben, ein Trinkgeld zu geben, mit einem kompletten Spielerlebnis, bei dem es sich nie so anfühlte, als würde das Studio die ganze Zeit versuchen, Sie um Geld zu drängen. In diesen Fällen reicht ein voller Preis einfach nicht aus, sagt er, und wenn der Abspann läuft, sollte es möglich sein, "weitere 10 oder 20 Dollar einzuzahlen, weil es mehr wert war als meine anfänglichen 70 Dollar und sie nicht jede Sekunde versucht haben, mich zu".

Ybarra fügt hinzu, dass er wisse, dass viele Menschen das Konzept des Trinkgeldes nicht mögen, aber er sagt, dass es keinen Druck gäbe, Trinkgeld zu geben, da es anonym bei Ihnen zu Hause erfolgt. Und vielleicht würde ein solches System die Entwickler dazu ermutigen, tatsächlich etwas Fertigeres und Vollständigeres ohne Mikrotransaktionen, Saisonpässe und dergleichen zu liefern, da dies plötzlich zu höheren Einnahmen führen könnte.

Was denkst du, wärst du bereit, 10 Dollar für ein Spiel zu geben, von dem du während des Abspanns denkst, dass es dir mehr wert ist als sein tatsächliches Preisschild?