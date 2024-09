Ewan McGregor wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet

HQ

Legend of the Big Screen Ewan McGregor ist in die Annalen der Schauspielgeschichte eingegangen und wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet.

McGregor,, der vor allem für seine Rolle als Obi-Wan Kenobi in der Star Wars-Franchise bekannt ist, sagte, er sei "sehr berührt" von der Zeremonie, bei der er von Hayden Christensen (der Anakin Skywalker-Darsteller war derjenige, der ihn in einem passenden Schritt einführte) und seiner Frau Mary Elizabeth Winstead begleitet wurde.

Der Stern des Schotten wurde neben dem des verstorbenen Carrie Fisher platziert, eine Entscheidung, die ihn "besonders bewegte".

McGregor sagte: "Ich hatte absolut keine Ahnung, wie es sich anfühlen würde oder was es bedeuten würde, aber es bedeutet mir sehr viel, und es fühlt sich sehr, sehr schön an und ich fühle mich sehr berührt von der ganzen Sache.

"Ich bin so gerührt, dass ich hier auf dem Bürgersteig meiner alten Freundin Carrie Fisher nahe bin, das bedeutet mir sehr viel."

Christensen beschrieb McGregor als "den coolsten Mann auf dem Planeten" und "den besten Jedi-Meister, den man sich hätte wünschen können" (danke, BBC).