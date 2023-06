Ewan McGregor will weiterhin Obi-Wan Kenobi spielen

HQ

Es sieht nicht so aus, als ob der alte Mann McGregor bereit ist, sein Lichtschwert an den Nagel zu hängen. Denn wenn die Gerüchte wahr sind, bettelt der Schauspieler um eine zweite Staffel der Show auf Disney+, zumindest wenn wir Vivien Lyra Blair glauben dürfen, die die junge Prinzessin Leia spielte. In einem Interview mit The Direct sagte sie Folgendes:

"Nun, ich glaube, viele Leute fragen mich: 'Werden wir eine zweite Staffel von Obi-Wan bekommen?' Und ehrlich gesagt denke ich, dass es sehr wohl eine Möglichkeit ist, weil Ewan nur darum bettelt, noch einen zu machen. Er ist wirklich aufgeregt."

Blair erwähnte auch, dass sie selbst gerne weiterhin Leia spielen würde.

"Ich sehe nicht, wie ich hineinpassen würde, weil es sehr implizit ist, dass sie ihn nicht wiedersieht, bis sie im vierten Film, Eine neue Hoffnung, um Hilfe gebeten hat. Und so denke ich, dass es so ist, wie würde ich da reinpassen? Und so hoffen wir auf meine eigene Show dort. Wir denken, dass es Spaß machen könnte, eine Show von Leia auf Alderaan zu machen. Und ich hoffe wirklich, dass so etwas klappt."

Die Präsidentin von Lucasfilm, Kathleen Kennedy, hat selbst gesagt, dass die Tür nicht geschlossen ist, wenn es darum geht, Obi-Wan und seine Geschichte fortzusetzen.

"Ich zögere immer, zu mehr Obi-Wan Kenobi nein zu sagen. Vielleicht machen wir am Ende etwas, das in einige der anderen Geschichten, die wir machen, integriert wird, oder schließlich in einen Film, aber wer weiß? Aber im Moment ist es immer noch unsere standardmäßige eigenständige limitierte Serie. Wir haben im Moment keine Pläne für eine Expansion."

Könntest du dir eine zweite Staffel von Obi-Wan vorstellen?