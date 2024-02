Ewan McGregor will unbedingt eine zweite Staffel von Obi-Wan Kenobi machen

Ewan McGregor hat im Laufe seiner Karriere viele großartige Leistungen gezeigt, aber seine bekannteste ist die eines jüngeren Obi-Wan Kenobi. McGregor spielt die Star Wars-Figur nun schon seit mehr als zwei Jahrzehnten und will immer noch mehr von ihm sehen.

In einer Rede auf der Megacon Orlando drückte McGregor aus, wie er hofft, dass Disney an einer zweiten Staffel von Obi-Wan Kenobi arbeitet. "Ursprünglich sollte es einen Film geben, und ich habe oft gedacht, hätte es ein Film sein sollen?", sagte er. "Aber ich finde es irgendwie großartig, dass sie es so gemacht haben, und es ist eine längere Geschichte, und hoffentlich ist es dadurch befriedigender. Wir hatten mehr Zeit, um eine Geschichte zu weben. Hoffen wir, dass sie noch einen machen. Kann jeder an Disney schreiben?"

Die erste Staffel von Obi-Wan Kenobi feierte 2022 Premiere und wurde von den Kritikern ziemlich solide aufgenommen, auch wenn viele Fans sie als mittelmäßig empfanden. Trotzdem gibt es eine Nachfrage nach einer neuen Staffel, aber es scheint, dass Disneys Star Wars-Prioritäten im Moment woanders liegen.