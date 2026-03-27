Ewan McGregor und Anne Hathaway erfahren, wie ihr Vorstadtleben durch Dinosaurier in The End of Oak Street auf den Kopf gestellt wird

Wir haben alle schon darüber nachgedacht, vielleicht die Welt zu erkunden, in der einst Dinosaurier umherstreiften, aber was würdest du tun, wenn dein ganzes Viertel plötzlich mitten in der Jura-Ära niedergelassen würde? Nun, das ist etwas, womit Ewan McGregor und Anne Hathaway in The End of Oak Street zu kämpfen haben.

Der Film begleitet das Paar als typisches Vorstadt-Ehepaar, zusammen mit ihren beiden Kindern, gespielt von Maisy Stella (die auch in der Life is Strange Show mitspielt) und Christian Convery. Im untenstehenden Teaser sehen wir einen kurzen Blick auf einen Dinosaurier, aber es ist klar, dass bald noch viele weitere durch die Nachbarschaft stampfen und die Immobilienpreise wahrscheinlich sinken werden.

Es scheint, als wolle der Film einen Sci-Fi-Thriller im Stil von Jurassic Park verfolgen, aber es ist, als würde der Park in den eigenen Garten verlagern. Hoffentlich dauert es im Gegensatz zum Teaser nicht allzu lange, bis wir in die Vergangenheit reisen, und am Ende gibt es eine coole Wendung, warum dieses Viertel so weit in die Vergangenheit zurückgeschickt wurde.

The End of Oak Street feiert am 14. August Premiere.