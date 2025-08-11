Ewan McGregor tritt nicht in Ahsoka Staffel 2 auf

HQ

Nein, Ewan McGregor wird in der zweiten Staffel von Ahsoka nicht zu sehen sein. Der Obi-Wan Kenobi-Darsteller wurde kürzlich fälschlicherweise beschuldigt, einen solchen Auftritt auf der jüngsten Fan Expo Boston angedeutet zu haben, wo er Teil einer Podiumsdiskussion mit seinem Star Wars-Kollegen Hayden Christiansen war.

Bei der Podiumsdiskussion wurde McGregor, wie von Collider entdeckt, gefragt, ob er sowohl ein Fan der Star Wars-Franchise als auch ein Teil davon sei, worauf er antwortete, dass er tatsächlich ein Fan sei. Dann wurde er gefragt, was sein Lieblings-Star Wars-Projekt ist, an dem er nicht beteiligt ist.

"Nun, ich schaue meiner Frau gerne zu, weißt du, also habe ich es wirklich genossen, Ahsoka. Ich fand, das war brillant gemacht", sagte McGregor. Seine Frau, Mary Elizabeth Winstead, spielt Hera Syndulla in Ahsoka. "Es ist so lustig, dass sie jetzt die zweite Staffel dreht und ich weiß... Naja, das ist sie jedenfalls. Und so habe ich gerade ein Theaterstück fertig gemacht. Ich bin also zu Hause bei unserem Sohn, der vier Jahre alt ist, und ich bringe ihn zur Schule und alles. Und dann stolperte ich im Haus herum und holte mir ein FaceTime-Programm."

"Ich vergesse, dass sie grün sein wird, weißt du. Sie taucht auf und ich denke: 'Oh mein Gott, oh ja.' Weißt du, oft sitzt sie in ihrem Wohnwagen, ohne den ganzen Kopfkram, aber sie ist einfach nur grün, weißt du. Sie ist eine sehr schöne grüne Dame, also. Ich liebe das", fuhr McGregor fort.

Einige Fans verstanden das so, dass McGregor seine Frau in der Serie begleiten würde, aber stattdessen ist der Kommentar nur eine Geschichte von zwei Star Wars-Darstellern, die es schaffen, dass es in und außerhalb einer weit, weit entfernten Galaxie funktioniert. Natürlich sollte man bei großen Franchises wie Star Wars niemals nie sagen, aber erwarte nicht, dass Obi-Wan in Ahsoka auftaucht.