Ewan McGregor spielt die Hauptrolle in David Robert Mitchells Dinosaurier-Film

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass der Regisseur von It Follows, David Robert Mitchell, an einem noch unbetitelten Dinosaurierfilm für Warner Bros. arbeitet und dass Anne Hathaway in dem Projekt als eine der Hauptdarstellerinnen gecastet wurde. Während wir auf weitere Informationen zur Handlung des Films, zum Veröffentlichungsfenster, zum Drehdatum und dergleichen warten, hat Deadline bestätigt, wer an der Seite von Hathaway mitspielen wird.

Obi-Wan Kenobi höchstpersönlich, Ewan McGregor, hat für den Film unterschrieben. Es ist unklar, welche Rolle einer der beiden Stars spielen wird, aber das bedeutet wahrscheinlich, dass die Hauptrollen besetzt sind, was bedeutet, dass sich die Casting-Bemühungen nun auf Neben- und Zusatzdarsteller konzentrieren können.

Dieser unbetitelte Dinosaurierfilm soll in Imax gedreht worden sein und enthält auch ein Drehbuch, das von Mitchell geschrieben wurde, wobei der Film von J.J. Abrams' Bad Robot Produktionsfirma zusammen mit Warner Bros.

produziert wurde