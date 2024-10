Ewan McGregor sagt, dass Disney Ideen für eine zweite Staffel von Obi-Wan Kenobi

Wenn Sie gehofft haben, dass Disney zurückkehrt und die Geschichte von Obi-Wan Kenobi im Rahmen einer Nachfolgestaffel der Disney+-Serie weiter erforscht, haben wir gute Nachrichten für Sie. In seiner Rede bei L.A. Comic Con ließ Kenobi selbst, Ewan McGregor, eine Bombe platzen, die die FansStar Wars in Aufruhr versetzt hat.

Er behauptet, dass Disney derzeit Ideen für eine zweite Staffel der Serie prüft und dass er es begrüßen würde, wenn dies mehr Rückblenden zu den Clone Wars enthält, die Hayden Christensens Anakin Skywalker beinhalten.

Dies berichtete der Unterhaltungsjournalist Jamie Jirak, der dies im X-Beitrag unten feststellt.

Obwohl Kenobis Geschichte einen Haltepunkt hat, den wir alle gut von Episode IV: A New Hope kennen, gibt es immer noch eine Zeit zwischen den Ereignissen der Serie und dem Film, in der die Jedi Knight immer noch in Schwierigkeiten geraten und sich weiterhin den Fängen von Darth Vader und der Empire entziehen können.

Würdest du dir eine zweite Staffel von Obi-Wan Kenobi ansehen?