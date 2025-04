Ewan McGregor macht einen Roadtrip durch Europa in Long Way Home von Apple TV+

Während viele ihn für seine Rollen in großen Hollywood-Franchises und -Filmen kennen, von denen der bekannteste wahrscheinlich Obi-Wan KenobiStar Wars ist, ist der Schotte Ewan McGregor auch ein Motorradfanatiker. In der Vergangenheit hat er dieses Interesse in einer Reihe von Dokumentarfilmen mit der Namenskonvention "Long Way X" gezeigt, und nächsten Monat werden wir das nächste Kapitel davon bekommen.

Nach den 2020er Jahren Long Way Up werden McGregor und Co-Star Charley Boorman erneut auf Tour gehen, für eine neue Serie namens Long Way Home. Die Idee ist, dass die Reise das Paar von McGregors Zuhause in Schottland zu Boormans Zuhause in England führen wird, und obwohl das nach einem ziemlich kurzen Roadtrip klingen mag, wenn man alles in Betracht zieht, haben die beiden eine lächerlich verworrene Route geplant.

Statt den kürzesten Weg zu nehmen, wird das Duo die Nordsee nach Skandinavien überqueren, wo es dann über den Polarkreis, hinunter ins Baltikum, durch Kontinentaleuropa und nach zwei Monaten wieder über den Ärmelkanal geht.

Bei einer so langen Strecke, die es zurückzulegen gilt, werden Sie diese Serie nicht verpassen wollen, die ab dem 9. Mai auf Apple TV+ debütiert. Schauen Sie sich den Trailer unten an.