Ewan McGregor glaubt, dass er mit Obi-Wan Kenobi noch ein paar Geschichten erzählen kann

Ewan McGregor ist bereit für einen weiteren Einsatz als Obi-Wan Kenobi. Während die Figur zuerst durch Alec Guinness berühmt wurde, aufgrund seines Auftritts in den Prequel-Filmen, ist McGregor ebenso bekannt geworden für seine Rolle als einer der berühmtesten Jedi in Star Wars.

Laut McGregor gibt es noch ein paar weitere Geschichten, die man mit Kenobi erzählen kann. Obwohl wir sehen, wie er sich nach dem Fall der Republik von einem jungen Jedi zu einem wettergegerbten Meister entwickelt, hat McGregor immer noch Elemente, die er gerne erforschen würde.

"Zwischen dem Punkt, an dem wir in der Serie geendet haben, und dem Zeitpunkt, an dem Alec Guinness mit Luke Skywalker auf die Leinwand kommt, gibt es meiner Meinung nach noch ein paar weitere Geschichten zu erzählen." McGregor sagte gegenüber Variety.

Hayden Christensen, der in den Prequels Anakin Skywalker spielte, hofft ebenfalls, dass McGregor zurückkehren wird. "Wenn es bedeutet, dass ich mehr mit Ewan machen muss, dann ist das ein Kinderspiel, aber ich hoffe wirklich, dass er mit der Figur weitermacht", sagte er. "Als Fan ist es so aufregend, ihn Obi-Wan spielen zu sehen - er ist einfach so gut darin."

Glaubst du, dass Obi-Wan Kenobi zurückkehren sollte?