EVs verkauften sich erstmals in Europa besser verkauft als Benzinautos

Obwohl einige Skepsis besteht, ist klar geworden, dass Elektrofahrzeuge auf der Weltbühne Fuß fassen und zumindest kurzfristig als unmittelbare Zukunft für den persönlichen Transport gelten. Allerdings haben elektrisch angetriebene Fahrzeuge in Europa jedes Jahr – bis jetzt – weiterhin an herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verloren.

Wie von InsideEVs berichtet, haben Elektrofahrzeuge offiziell erstmals in Europa den traditionellen Verbrennungsverkauf überholt. Im vergangenen Monat kauften über 300.000 Europäer ein Elektroauto, ein solider Anstieg von 50 % gegenüber Januar 2025, und das bringt sie laut European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) auch vor benzinbetriebene Autos für diesen Monat.

Elektroautos sind jedoch immer noch nicht das bevorzugte Verkehrsmittel der Europäer, da im gleichen Zeitraum 380.000 Hybride verkauft wurden, sodass es weiterhin eine Lücke zwischen Hybriden und Elektroautos gibt, die jedoch jeden Monat kleiner wird.